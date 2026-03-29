https://anlatilaninotesi.com.tr/20260329/abd-ve-israilin-iranla-savasi-yeni-bir-nukleer-caga-yol-acabilir-1104598780.html

'ABD ve İsrail'in İran'la savaşı yeni bir nükleer çağa yol açabilir'

Batı medyasında yer alan bir habere göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı yeni bir nükleer çağı başlatabilir. 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T21:19+0300

dünya

abd

batı medyası

bloomberg

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

kuzey atlantik

i̇ran

ortadoğu

abd

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1d/1104598624_0:36:749:457_1920x0_80_0_0_6a044c41eea182f2c8bb995f841c36b2.png

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg'in yayınladığı makalede, “İran'la savaş, yeni bir nükleer çağın başlangıcı olabilir" ifadelerine yer verildi.Kuzey Atlantik'ten Batı Pasifik'e kadar ülkelerin kendi nükleer silahlarına ihtiyaç duyup duymadıklarını daha açık bir şekilde tartışmaya başladıklarına dikkat çekilen haberde, özellikle Almanya ve Polonya’nın uzun zamandır ABD'nin ‘nükleer şemsiyesine’ karşı çıkmamış olsalar da, Paris'in Fransız ‘nükleer şemsiyesini’ Avrupa'ya genişletme önerisini memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.Bu arada Washington’un 30 yılı aşkın bir aradan sonra nükleer testlere yeniden başlama olasılığını incelediği belirtilen yazıda ayrıca, ABD'nin sivillere karşı nükleer silah kullanan tek ülke olduğu hatırlatıldı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, ajansa yaptığı açıklamada, “Daha fazla ülkenin daha çok nükleer silaha sahip olması sayesinde dünya daha güvenli hale gelmeyecek. Aksine, şimdi her zamankinden daha önemli olan şey, son yarım asır boyunca dünyaya çok iyi hizmet etmiş olan nükleer silahların yayılmasını önleme kurallarına uymaktır” diye konuştu.ABD ve İsrail 28 Şubat'ta Tahran da dahil olmak üzere İran'daki hedeflere saldırılar düzenleyerek hasara ve sivil kayıplara neden oldu. İran ise buna karşılık olarak İsrail topraklarına ve Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenledi.ABD ve İsrail başlangıçta 'önleyici' saldırılarının İran'ın nükleer programından kaynaklanan algılanan tehdide karşı koymak için gerekli olduğunu iddia etti, ancak kısa süre sonra İran'da iktidar değişikliği görmek istediklerini açıkça belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

