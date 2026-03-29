Onlarca tonluk insani yardımı Küba'ya ulaştı

Sputnik Türkiye

Dünyanın 33 farklı ülkesinden yaklaşık 600 delegeden oluşan "Nuestra America Dayanışma Konvoyu", Küba'ya hava, deniz ve kara yoluyla toplam 34 ton insani... 29.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-29T09:27+0300

Nuestra America Dayanışma Konvoyundan (Bizim Amerika'mız) yapılan açıklamada, Küba’da enerji sıkıntısının üretim, ulaşım ile gıda ve sağlık sektörlerini durma noktasına getirdiği, ülke genelindeki elektrik ve su kesintileri nedeniyle temel ihtiyaçların karşılanamamasının halkın yaşam koşullarını insani kriz boyutuna taşıdığı belirtildi.Konvoy, 34 ton insani yardımı Küba'ya ulaştırdı. Açıklamada, 33 ülkeden yaklaşık 600 delegeden oluşan uluslararası sivil inisiyatif Nuestra America Dayanışma Konvoyunun, Havana’da Küba halkıyla dayanışma göstermek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla bir araya geldiği bildirildi.Konvoy kapsamında hava yoluyla 20 tonluk insani yardımın; gıda, ilaç, güneş panelleri ve temel ihtiyaç malzemelerini içerecek şekilde ulaştırıldığı aktarıldı.Deniz yoluyla da 24 Mart’ta Havana’ya 14 tonluk yardım sevkiyatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, kısa sürede mobilize olan Nuestra America Dayanışma Konvoyunun, böylece toplam 34 tonluk insani yardım malzemesini Ada'ya ulaştırdığı kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

