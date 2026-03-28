https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/trump-siradaki-hedef-kuba-1104570511.html
Trump: Sıradaki hedef Küba
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için 'Trump Boğazı' ifadesini kullandı ve NATO’nun desteğini eleştirerek ABD’nin ittifaka bağlılığını sorguladı. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104570354_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c58115c6cfcf17eda97f1ec083232b30.jpg
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104570354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_413a1a861686ac27de3786118513bb28.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için 'Trump Boğazı' ifadesini kullandı ve NATO’nun desteğini eleştirerek ABD’nin ittifaka bağlılığını sorguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de düzenlenen Suudi iş konferansında İran’ın artık 'kaçış halinde' olduğunu iddia etti:
Bu gece, nihayet İran teröründen kurtulmuş bir Ortadoğu'nun yükselişine her zamankinden daha yakınız… İran 47 yıldır Ortadoğu'nun zorbası olarak biliniyordu, ancak artık zorba değiller. Kaçıyorlar.
Konuşması sırasında Hürmüz Boğazı’ndan 'Trump Boğazı' diye söz etti:
Trump Boğazı'nı açmaları gerekiyor. Yani, Hürmüz Boğazı'nı. Affedersiniz, çok özür dilerim. Çok büyük bir hata. Sahte haberler onun yanlışlıkla söylediğini söyleyecek… Benimle ilgili kaza diye bir şey yok
Trump ayrıca "Sıradaki ülke Küba" dedi.
'Sanırım artık NATO'da olmamıza gerek yok'
Trump, NATO'nun destek vermemesi nedeniyle Washington'un NATO'ya desteğini sona erdirebileceğini ima etti:
NATO'nun bize yardım etme konusundaki isteksizliğinden hayal kırıklığına uğradım. NATO bize yardım etmedi ve bunu unutmayacağız, bundan ders çıkaracağız.
NATO'ya yılda yüz milyarlarca dolar, savunmalarına da yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Her zaman onların yanında olurduk, ama şimdi, yaptıklarına bakılırsa, sanırım artık orada olmamıza gerek yok, değil mi?