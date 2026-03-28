https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/ukrayna-zaporojye-nukleer-santralinin-yakinindaki-energodari-ihalarla-vurdu-1104583954.html

Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınındaki Energodar'ı İHA'larla vurdu

Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’ın Belediye Başkanı Maksim Puhov, Ukrayna ordusunun Energodar'a insansız hava araçları (İHA) ile bir... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T22:32+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103670920_0:101:3279:1945_1920x0_80_0_0_93698266fb45a2d0ded06b81f93a4ee7.jpg

Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait İHA’ların kente bir dizi saldırı düzenlediğini, konut bölgeleri ve sivil araçların hedef alındığını belirtti.Puhov, "Bugün kent, sivil altyapıya yönelik bir dizi İHA saldırısına maruz kaldı. Düşman, konut alanlarını, tesisleri ve insanları hedef aldı" ifadelerini kullandı.Puhov, şehirdeki trafik tescil birimi yakınında park halindeki araçların vurulduğunu belirterek, “Birden fazla İHA’nın isabet etmesi sonucu birkaç sivil araç tamamen yandı. Saldırı anında bölgede kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı” ifadelerine yer vererek, bir İHA'nın çok katlı bir apartmanın çatısına isabet etmesi sonucu çatıda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.Belediye başkanı, son günlerde saldırıların yoğunluğunun "kritik derecede yüksek" olduğunu ifade ederek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hedefleri ayırt etmeksizin vurduğunu vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

