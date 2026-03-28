UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınındaki Energodar'ı İHA'larla vurdu
Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınındaki Energodar'ı İHA'larla vurdu
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin uydu kenti Energodar'ın Belediye Başkanı Maksim Puhov, Ukrayna ordusunun Energodar'a insansız hava araçları (İHA) ile bir... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T22:32+0300
2026-03-28T22:32+0300
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait İHA’ların kente bir dizi saldırı düzenlediğini, konut bölgeleri ve sivil araçların hedef alındığını belirtti.Puhov, "Bugün kent, sivil altyapıya yönelik bir dizi İHA saldırısına maruz kaldı. Düşman, konut alanlarını, tesisleri ve insanları hedef aldı" ifadelerini kullandı.Puhov, şehirdeki trafik tescil birimi yakınında park halindeki araçların vurulduğunu belirterek, “Birden fazla İHA’nın isabet etmesi sonucu birkaç sivil araç tamamen yandı. Saldırı anında bölgede kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı” ifadelerine yer vererek, bir İHA'nın çok katlı bir apartmanın çatısına isabet etmesi sonucu çatıda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.Belediye başkanı, son günlerde saldırıların yoğunluğunun "kritik derecede yüksek" olduğunu ifade ederek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hedefleri ayırt etmeksizin vurduğunu vurguladı.
energodar
ukrayna
energodar, zaporojye nükleer güç santrali, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, telegram
energodar, zaporojye nükleer güç santrali, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, telegram

Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin yakınındaki Energodar'ı İHA'larla vurdu

22:32 28.03.2026
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’ın Belediye Başkanı Maksim Puhov, Ukrayna ordusunun Energodar'a insansız hava araçları (İHA) ile bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu.
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait İHA’ların kente bir dizi saldırı düzenlediğini, konut bölgeleri ve sivil araçların hedef alındığını belirtti.
Puhov, "Bugün kent, sivil altyapıya yönelik bir dizi İHA saldırısına maruz kaldı. Düşman, konut alanlarını, tesisleri ve insanları hedef aldı" ifadelerini kullandı.
Puhov, şehirdeki trafik tescil birimi yakınında park halindeki araçların vurulduğunu belirterek, “Birden fazla İHA’nın isabet etmesi sonucu birkaç sivil araç tamamen yandı. Saldırı anında bölgede kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı yaşanmadı” ifadelerine yer vererek, bir İHA'nın çok katlı bir apartmanın çatısına isabet etmesi sonucu çatıda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.
Belediye başkanı, son günlerde saldırıların yoğunluğunun "kritik derecede yüksek" olduğunu ifade ederek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hedefleri ayırt etmeksizin vurduğunu vurguladı.
