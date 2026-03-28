Tarım Bakanlığı’ndan yeni karar: Bazı ürünlerin etiketleri değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ürünlerde artık 'krema' yerine 'kremsos' ifadesinin kullanılacağını açıkladı. 28.03.2026, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulandı. Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği'yle bitkisel yağlı karışımların 'krema' adıyla satışa sunulmasının önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verileceği belirtildi.Paylaşımda, “Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlarla üretilen ürünlerin etiketinde artık ‘krema’ ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerde tanımlayıcı ad olarak ‘kremsos’ kullanılacak” ifadelerine yer verildi.

