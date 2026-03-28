https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/tarim-bakanligindan-yeni-karar-bazi-urunlerin-etiketleri-degisiyor-1104581921.html
Tarım Bakanlığı’ndan yeni karar: Bazı ürünlerin etiketleri değişiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ürünlerde artık 'krema' yerine 'kremsos' ifadesinin kullanılacağını açıkladı. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T21:13+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
i̇l tarım ve orman müdürlüğü
gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı
türkiye tarım, gıda, hayvancılık ve arıcılık federasyonu (tahap)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104581750_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3deb83b12a5d53edd2c632b1dfac5dce.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulandı. Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği'yle bitkisel yağlı karışımların 'krema' adıyla satışa sunulmasının önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verileceği belirtildi.Paylaşımda, “Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlarla üretilen ürünlerin etiketinde artık ‘krema’ ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerde tanımlayıcı ad olarak ‘kremsos’ kullanılacak” ifadelerine yer verildi.
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104581750_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f0f6284f7f6a08b9f8b9e1eec93995cb.jpg
