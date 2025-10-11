https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/ticaret-bakanligindan-yeni-fiyat-etiketi-duzenlemesi-fiyat-listeleri-bakanlikla-paylasacak-1100102462.html

Ticaret Bakanlığı’ndan yeni fiyat etiketi düzenlemesi: Fiyat listeleri bakanlıkla paylaşacak

Ticaret Bakanlığı’ndan yeni fiyat etiketi düzenlemesi: Fiyat listeleri bakanlıkla paylaşacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, iş yerleri fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı sistemi üzerinden paylaşmak zorunda olacak. 11.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-11T01:37+0300

2025-10-11T01:37+0300

2025-10-11T01:37+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

fiyat

fiyat listesi

etiket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi kullanımına ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, ambalaj ağırlıklarının (dara) mutlaka tartımda düşülmesi zorunlu hale geldi. Bu adımla, tüketicinin ürünün net ağırlığı üzerinden ücret ödemesi sağlanacak.Lokanta, kafe ve pastaneler verileri sisteme girecekLokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan iş yerleri de, sundukları ürünlerin fiyat listelerini, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen dijital sisteme aktarmakla yükümlü olacak.Söz konusu veriler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve kamuoyunun erişimine açılabilecek. Ayrıca, bu işletmelerin masalarında, fiyat listeleri dijital olarak karekod (QR kod) yoluyla tüketiciye sunulabilecek.Her ürün için ayrı ceza uygulanacakYeni düzenlemeyle birlikte, fiyat listelerinde yer alan her bir ürünün fiyatının eksik, hatalı ya da yanıltıcı belirtilmesi durumunda her ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacak.Kitap ve dergi satışlarında dijital gösterim serbestisiYönetmelikte kitap, dergi gibi basılı ürünlerin fiyatlarını yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/tarih-verildi-sigaraya-zam-yolda-1100100176.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, fiyat, fiyat listesi, etiket