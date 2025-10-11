Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/ticaret-bakanligindan-yeni-fiyat-etiketi-duzenlemesi-fiyat-listeleri-bakanlikla-paylasacak-1100102462.html
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni fiyat etiketi düzenlemesi: Fiyat listeleri bakanlıkla paylaşacak
Ticaret Bakanlığı’ndan yeni fiyat etiketi düzenlemesi: Fiyat listeleri bakanlıkla paylaşacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, iş yerleri fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı sistemi üzerinden paylaşmak zorunda olacak. 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T01:37+0300
2025-10-11T01:37+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
fiyat
fiyat listesi
etiket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg
Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi kullanımına ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, ambalaj ağırlıklarının (dara) mutlaka tartımda düşülmesi zorunlu hale geldi. Bu adımla, tüketicinin ürünün net ağırlığı üzerinden ücret ödemesi sağlanacak.Lokanta, kafe ve pastaneler verileri sisteme girecekLokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan iş yerleri de, sundukları ürünlerin fiyat listelerini, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen dijital sisteme aktarmakla yükümlü olacak.Söz konusu veriler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve kamuoyunun erişimine açılabilecek. Ayrıca, bu işletmelerin masalarında, fiyat listeleri dijital olarak karekod (QR kod) yoluyla tüketiciye sunulabilecek.Her ürün için ayrı ceza uygulanacakYeni düzenlemeyle birlikte, fiyat listelerinde yer alan her bir ürünün fiyatının eksik, hatalı ya da yanıltıcı belirtilmesi durumunda her ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacak.Kitap ve dergi satışlarında dijital gösterim serbestisiYönetmelikte kitap, dergi gibi basılı ürünlerin fiyatlarını yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/tarih-verildi-sigaraya-zam-yolda-1100100176.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_236774d3829a439b42af2d5622de02b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, fiyat, fiyat listesi, etiket
ticaret bakanlığı, fiyat, fiyat listesi, etiket

Ticaret Bakanlığı’ndan yeni fiyat etiketi düzenlemesi: Fiyat listeleri bakanlıkla paylaşacak

01:37 11.10.2025
© FotoğrafMarket alışveriş
Market alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, iş yerleri fiyat listelerini Ticaret Bakanlığı sistemi üzerinden paylaşmak zorunda olacak.
Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi kullanımına ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, ambalaj ağırlıklarının (dara) mutlaka tartımda düşülmesi zorunlu hale geldi. Bu adımla, tüketicinin ürünün net ağırlığı üzerinden ücret ödemesi sağlanacak.

Lokanta, kafe ve pastaneler verileri sisteme girecek

Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan iş yerleri de, sundukları ürünlerin fiyat listelerini, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen dijital sisteme aktarmakla yükümlü olacak.
Söz konusu veriler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve kamuoyunun erişimine açılabilecek. Ayrıca, bu işletmelerin masalarında, fiyat listeleri dijital olarak karekod (QR kod) yoluyla tüketiciye sunulabilecek.

Her ürün için ayrı ceza uygulanacak

Yeni düzenlemeyle birlikte, fiyat listelerinde yer alan her bir ürünün fiyatının eksik, hatalı ya da yanıltıcı belirtilmesi durumunda her ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacak.

Kitap ve dergi satışlarında dijital gösterim serbestisi

Yönetmelikte kitap, dergi gibi basılı ürünlerin fiyatlarını yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterebilecek.
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
TÜRKİYE
Tarih verildi: Sigaraya zam yolda
Dün, 21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала