Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat: Nedeni düşündüğünüzden farklı olabilir

Uzmanlara göre sık görülen halsizlik, sadece yorgunluk değil; anemi, tiroid hastalıkları ve vitamin eksiklikleri gibi birçok sağlık sorununun belirtisi... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T14:50+0300

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, toplumda yaygın olarak görülen halsizlik şikayetinin basit bir yorgunluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Taşkıran, bu durumun farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekti.Taşkıran, halsizliğin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü ifade ederek, birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini vurguladı.Stres ya da iş temposuyla sınırlı değilTaşkıran, halsizliğin yoğun iş temposu, uykusuzluk ve stres gibi nedenlerle görülebileceğini ancak bununla sınırlı olmadığını belirterek, “Halsizlik, kansızlık (anemi), tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar ve kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süren halsizlik mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.Halsizliğe yol açan başlıca faktörler arasında demir, B12 ve D vitamini eksiklikleri, tiroid fonksiyon bozuklukları, yetersiz ve düzensiz beslenme, düşük uyku kalitesi, yoğun stres ve psikolojik etkenler ile kronik hastalıklar yer alıyor.İki haftadan uzun sürerse dikkatUzmanlar, halsizliğin iki haftadan uzun sürmesi ya da baş dönmesi, çarpıntı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi ek şikayetlerle birlikte görülmesi halinde vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının halsizlikle mücadelede önemli olduğuna işaret eden Taşkıran, dengeli ve düzenli beslenme, günde en az 7-8 saat kaliteli uyku, düzenli fiziksel aktivite, yeterli su tüketimi ve stres yönetiminin önemine dikkat çekti.Taşkıran, basit gibi görünen halsizliğin aslında vücudun önemli bir uyarısı olabileceğini belirterek, erken tanı ve doğru tedaviyle birçok hastalığın önüne geçilebileceğini kaydetti.

