Türkiye
Sputnik Türkiye, 28.03.2026
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/surekli-yorgun-hissediyorsaniz-dikkat-nedeni-dusundugunuzden-farkli-olabilir-1104574292.html
Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat: Nedeni düşündüğünüzden farklı olabilir
Sputnik Türkiye
Uzmanlara göre sık görülen halsizlik, sadece yorgunluk değil; anemi, tiroid hastalıkları ve vitamin eksiklikleri gibi birçok sağlık sorununun belirtisi... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104574120_0:184:1024:760_1920x0_80_0_0_7b8677f01f7bd0ae3de0b9c2bbb0b898.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104574120_0:4:1024:772_1920x0_80_0_0_a3a679bded1b92e58acd6354368219cc.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:50 28.03.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBasit gibi görünen "halsizlik" şikayeti vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir
Basit gibi görünen halsizlik şikayeti vücudun verdiği önemli bir uyarı olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Uzmanlara göre sık görülen halsizlik, sadece yorgunluk değil; anemi, tiroid hastalıkları ve vitamin eksiklikleri gibi birçok sağlık sorununun belirtisi olabilir.
Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, toplumda yaygın olarak görülen halsizlik şikayetinin basit bir yorgunluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Taşkıran, bu durumun farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekti.
Taşkıran, halsizliğin günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü ifade ederek, birçok hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Stres ya da iş temposuyla sınırlı değil

Taşkıran, halsizliğin yoğun iş temposu, uykusuzluk ve stres gibi nedenlerle görülebileceğini ancak bununla sınırlı olmadığını belirterek, “Halsizlik, kansızlık (anemi), tiroid hastalıkları, vitamin eksiklikleri, enfeksiyonlar ve kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle uzun süren halsizlik mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.
Halsizliğe yol açan başlıca faktörler arasında demir, B12 ve D vitamini eksiklikleri, tiroid fonksiyon bozuklukları, yetersiz ve düzensiz beslenme, düşük uyku kalitesi, yoğun stres ve psikolojik etkenler ile kronik hastalıklar yer alıyor.

İki haftadan uzun sürerse dikkat

Uzmanlar, halsizliğin iki haftadan uzun sürmesi ya da baş dönmesi, çarpıntı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi ek şikayetlerle birlikte görülmesi halinde vakit kaybedilmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.
Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının halsizlikle mücadelede önemli olduğuna işaret eden Taşkıran, dengeli ve düzenli beslenme, günde en az 7-8 saat kaliteli uyku, düzenli fiziksel aktivite, yeterli su tüketimi ve stres yönetiminin önemine dikkat çekti.
Taşkıran, basit gibi görünen halsizliğin aslında vücudun önemli bir uyarısı olabileceğini belirterek, erken tanı ve doğru tedaviyle birçok hastalığın önüne geçilebileceğini kaydetti.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала