Türkiye
Sputnik Türkiye, 27.03.2026
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/takviye-kullanimiyla-ilgili-kritik-uyari-fazlasi-kusurlu-doguma-sebep-oluyor-1104563209.html
Takviye kullanımıyla ilgili kritik uyarı: Fazlası kusurlu doğuma sebep oluyor
Takviye kullanımıyla ilgili kritik uyarı: Fazlası kusurlu doğuma sebep oluyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, yaygın kullanılan bazı antioksidan takviyelerin yüksek dozda alınması, sperm DNA'sını etkileyerek doğum kusuru riskini artırabilir... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T17:38+0300
2026-03-27T17:38+0300
sağlik
dna
sperm
üreme
antioksidan
takviye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099064711_0:0:1258:707_1920x0_80_0_0_8d4948cdba7cc3eed3ad5418deb34b02.jpg
Bilim insanlarının, sık kullanılan bazı antioksidan takviyelerin beklenmedik riskler taşıyabileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.Araştırmada, yüksek dozda antioksidan alımının sperm DNA'sını değiştirebildiği ve bunun da doğacak çocuklarda gelişim farklılıklarına yol açabileceği belirtildi.Çalışmanın, ABD'de Texas A&amp;M Üniversitesi bünyesinde yürütüldüğü ifade edildi.Yüksek dozun etkisi ortaya çıktıAraştırmada, yaygın kullanılan NAC ve selenyum adlı iki antioksidanın incelendiği aktarıldı.Deneylerde, bu maddeleri alan erkek farelerin yavrularında kafatası ve yüz yapısında değişiklikler görüldüğü belirtildi.Dikkat çeken noktalar arasında, bu değişimlerin yalnızca yavrularda ortaya çıkması ve babaların sağlığında görünür bir sorun olmaması yer aldı.Bir uzmanın, "Bu molekülün genelde faydalı olduğu düşünülüyordu, bu sonuç bizim için sürpriz oldu" dediği aktarıldı.Uzmanların, antioksidanların genelde vücudu koruyan maddeler olarak bilindiğini ancak aşırı kullanımın ters etki yaratabileceğini söylediği ifade edildi.Yüz değişimleri beyinle bağlantılı olabilirAraştırmacıların, yavrularda görülen yüz ve kafa değişimlerinin beyin gelişimiyle bağlantılı olabileceğini belirttiği aktarıldı.Bir uzmanın, "Yüz, beynin bir yansımasıdır" diyerek bu ilişkinin önemine dikkat çektiği ifade edildi.Bu tür değişimlerin, ilerleyen dönemde nörolojik sorunlarla bağlantılı olabileceği ancak bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/03/1099064711_0:0:944:707_1920x0_80_0_0_1283754816e5524be1a14ed263040a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dna, sperm, üreme, antioksidan , takviye
dna, sperm, üreme, antioksidan , takviye

Takviye kullanımıyla ilgili kritik uyarı: Fazlası kusurlu doğuma sebep oluyor

17:38 27.03.2026
© Fotoğraf / PixabayArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre, yaygın kullanılan bazı antioksidan takviyelerin yüksek dozda alınması, sperm DNA’sını etkileyerek doğum kusuru riskini artırabilir. Uzmanlar, özellikle çocuk sahibi olmayı planlayanları uyardı.
Bilim insanlarının, sık kullanılan bazı antioksidan takviyelerin beklenmedik riskler taşıyabileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.
Araştırmada, yüksek dozda antioksidan alımının sperm DNA’sını değiştirebildiği ve bunun da doğacak çocuklarda gelişim farklılıklarına yol açabileceği belirtildi.
Çalışmanın, ABD’de Texas A&M Üniversitesi bünyesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Yüksek dozun etkisi ortaya çıktı

Araştırmada, yaygın kullanılan NAC ve selenyum adlı iki antioksidanın incelendiği aktarıldı.
Deneylerde, bu maddeleri alan erkek farelerin yavrularında kafatası ve yüz yapısında değişiklikler görüldüğü belirtildi.
Dikkat çeken noktalar arasında, bu değişimlerin yalnızca yavrularda ortaya çıkması ve babaların sağlığında görünür bir sorun olmaması yer aldı.
Bir uzmanın, "Bu molekülün genelde faydalı olduğu düşünülüyordu, bu sonuç bizim için sürpriz oldu" dediği aktarıldı.
Uzmanların, antioksidanların genelde vücudu koruyan maddeler olarak bilindiğini ancak aşırı kullanımın ters etki yaratabileceğini söylediği ifade edildi.

Yüz değişimleri beyinle bağlantılı olabilir

Araştırmacıların, yavrularda görülen yüz ve kafa değişimlerinin beyin gelişimiyle bağlantılı olabileceğini belirttiği aktarıldı.
Bir uzmanın, "Yüz, beynin bir yansımasıdır" diyerek bu ilişkinin önemine dikkat çektiği ifade edildi.
Bu tür değişimlerin, ilerleyen dönemde nörolojik sorunlarla bağlantılı olabileceği ancak bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Obezite - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
SAĞLIK
Uzmanlar uyardı: İki durum aynı anda görülürse ölüm riski yüzde 83 artırıyor
13:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала