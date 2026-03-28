STRATCOM’da İran savaşı masaya yatırıldı: 'Müzakere sürecinde doğrudan temas kurulması daha etkili olabilirdi'

Sputnik Türkiye

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM), ikinci gününde ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın diplomatik arka planı masaya yatırıldı.

2026-03-28T12:08+0300

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM), ikinci gününde İstanbul’da devam ediyor. "Bölgesel gerilimlerden küresel kırılmalara: İran savaşının stratejik etkileri" panelinde Uluslararası Kriz Grubu İran Projesi Direktörü Dr. Ali Vaez, ABD-İsrail ve İran savaşını değerlendirdi.‘Diplomasiyi itibarsızlaştıran bir stratejik iletişim atmosferi vardı’Uluslararası Kriz Grubu İran Projesi Direktörü Dr. Ali Vaez, savaşa sürükleyen gelişmeleri ve çatışmalardan önce yürütülen müzakere sürecini şöyle anlattı:'Görüşmeler devam ederken İsrail savaş başlattı, güven daha da zedelendi'Dr. Ali Vaez, İsrail ve ABD’nin müzakere sürecinde operasyon başlatmalarının güven zedelediğini söyleyerek süreci şöyle özetledi:"Geçen yıl ABD ile İran, Umman’ın arabuluculuğunda beş tur görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu diplomatik süreç devam ederken İsrail askeri bir operasyon başlattı. Bunun ötesinde, güven daha da zedelendi. İran açısından bakıldığında, müzakereler tırmanışla eşzamanlı ilerledi. Bu da yalnızca ABD’nin güvenilir olmadığı algısını değil, diplomasinin savaş için bir örtü olarak kullanılabileceği algısını da güçlendirdi."'Temel sorun ise ABD’nin müzakerelerdeki hedefleri'Dr. Ali Vaez, müzakere sürecinde temel sorunun ABD'nin hedefleri olduğunu belirtirken bu isteklerin İran tarafından kabul edilebilir olmadığını aktardı:‘Görüşmeler başarısız olduktan sonra ABD tarafının yaptıkları açıklamalar, İran’ı tam olarak anlamamış olabileceklerini göstermekte'Dr. Ali Vaez, görüşmeler sonrasında ABD tarafının yaptığı açıklamaların İran’ı anlamadıklarını gösterdiğini söyledi:‘Trump yönetimiyle arabulucular üzerinden değil, doğrudan temas kurulması daha etkili olabilirdi'Dr. Ali Vaez, son olarak bu süreci şu sözlerle özetledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

