ABD’den G7 zirvesi krizi: Güney Afrika davet edilirse boykot tehdidi
ABD'nin, Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine Güney Afrika'nın davet edilmesi halinde toplantıyı boykot edeceği öne sürüldü. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T11:16+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/bakan-fidan-bolge-ulkelerine-yayilacak-bir-savasa-karsiyiz-1104571990.html
11:16 28.03.2026 (güncellendi: 11:17 28.03.2026)
ABD’nin, Fransa’da düzenlenecek G7 zirvesine Güney Afrika’nın davet edilmesi halinde toplantıyı boykot edeceği öne sürüldü. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, iddiayı doğrularken, gelişme uluslararası diplomasi gündeminde yeni bir kriz başlığı yarattı. Washington’dan ise konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.
ABD’nin, Fransa’da yapılacak G7 zirvesi öncesinde dikkat çeken bir adım attığı iddia edildi. Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı yetkililerine göre, Washington yönetimi, Güney Afrika temsilcilerinin zirveye davet edilmesi halinde toplantıyı boykot etmekle tehdit etti.
Güney Afrika’dan doğrulama geldi
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
’nın ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu iddialar teyit edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya
, ABD’nin
boykot tehdidine ilişkin soruya “Bu doğru” yanıtını vererek krizi resmen doğrulamış oldu.
G7 zirvesi öncesi tansiyon yükseliyor
Fransa’da düzenlenecek G7 zirvesi, halihazırda küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin ele alınacağı kritik bir platform olarak görülüyordu. Ancak ABD’nin olası boykot hamlesi, zirve öncesinde diplomatik tansiyonu yükseltti.