Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Lübnan'da gazetecilerin öldürülmesi hedefli bir cinayettir!

Asıl soru, uluslararası toplumun bir bütün olarak bu tür bir eylem mantığını ne ölçüde kabul etmeye hazır olduğudur: Bir gazeteciyi terörist ilan edip onu öldürmek için ruhsat mı alıyorsunuz? Bu böyle mi olacak? Biz bu yaklaşımı asla kabul etmeyeceğiz. Diğer tüm benzer trajedilerde olduğu gibi, bu cinayetin de soruşturulması, tüm suçluların adalete teslim edilmesi ve bu kanlı uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesi gerektiği konusunda ısrar edeceğiz.