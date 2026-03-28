https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/rusyadan-israile-sert-tepki-lubnanda-gazetecilerin-oldurulmesi-hedefli-bir-cinayettir-1104582054.html
Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Lübnan'da gazetecilerin öldürülmesi hedefli bir cinayettir!
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin saldırısında hayatını kaybeden Al Mayadeen ve Al Manar televizyon kanallarının ekibine yönelik olayın... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu Lübnanlı gazetecilerin öldürülmesine ilişkin soruşturma açılmasında ısrarcı olduklarını belirtti. Bakanlık, "bir gazeteciyi terörist ilan edip onu öldürmek için ruhsat alma mantığını" asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri’nin saldırısında hayatını kaybeden Al Mayadeen ve Al Manar televizyon kanallarının ekibine yönelik olayın “hedef gözetilerek işlenen bir cinayet” olduğunu belirterek, uluslararası soruşturma ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu Lübnanlı gazetecilerin öldürülmesine ilişkin soruşturma açılmasında ısrarcı olduklarını belirtti. Bakanlık, "bir gazeteciyi terörist ilan edip onu öldürmek için ruhsat alma mantığını" asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Asıl soru, uluslararası toplumun bir bütün olarak bu tür bir eylem mantığını ne ölçüde kabul etmeye hazır olduğudur: Bir gazeteciyi terörist ilan edip onu öldürmek için ruhsat mı alıyorsunuz? Bu böyle mi olacak? Biz bu yaklaşımı asla kabul etmeyeceğiz. Diğer tüm benzer trajedilerde olduğu gibi, bu cinayetin de soruşturulması, tüm suçluların adalete teslim edilmesi ve bu kanlı uygulamanın kalıcı olarak sona erdirilmesi gerektiği konusunda ısrar edeceğiz.
Bakanlık, gazetecilere yönelik saldırının hedefli olduğunu ve içinde basın mensuplarının bulunduğu sıradan bir sivil araca yapıldığına dikkat çekti.
Her birinin üzerinde açıkça görülebilen ‘press’ (basın) yazılı yelekler vardı, ancak bu bile onları yüksek hassasiyetli silahla yapılan saldırıdan korumaya yetmedi. Araç tamamen yanarak gazeteciler için adeta toplu bir mezara dönüştü.
Bakanlık, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıyla ilgili, "vurulan araçta medya çalışanı gibi davranan teröristlerin olduğu" şeklindeki iddiasına tepki göstererek, bu açıklamayla İsrail'in, uluslararası insancıl hukuka göre ağır bir suç olan bu eylemin sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını vurguladı.
İsrail ordusunun, uluslararası yasal normlara göre sivil statüsünde olan medya mensuplarına tereddüt etmeden bu tür saldırılar düzenleyebildiğini sadece on gün önce, benzer koşullarda bir RT televizyon ekibinin ölümden döndüğü olayda gördük.
Bakanlık ayrıca, hayatını kaybeden muhabirlerin aile ve yakınlarına derin taziyelerini iletti.
Lübnan'ın güneyindeki Cizzin bölgesinde bir araca düzenlenen İsrail insansız hava aracı saldırısında Al Mayadeen televizyonu muhabiri Fatima Fetuni ve Al Manar televizyonu muhabiri Ali Şaeyb hayatını kaybetmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aun, gazetecilerin öldürülmesini kınayarak İsrail'in eylemlerinin "kasıtlı" olduğunu belirtmiş ve uluslararası topluma İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunmuştu.