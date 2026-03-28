https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/merz-israil-ve-amerikanin-yaptiklarinin-gercekten-basariya-ulasacagina-ikna-olmus-degilim-1104570821.html

Merz: İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran’daki askeri operasyonlarının başarısına şüpheyle yaklaştığını belirtirken, uluslararası koordinasyon... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T04:57+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

hürmüz boğazı

amerika

nato

avrupa birliği

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

friedrich merz

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101690049_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aca0586d3d78776bc7a2ecf6fe7c38df.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran’daki askeri saldırılarının sonuç vereceğine inanmadığını ifade etti.Frankfurter Allgemeine gazetesinin düzenlediği panelde konuşan Merz, operasyonların etkinliğini sorgulayarak, "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim." dedi.ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Merz, müttefikler arasında önceden istişarenin şart olduğunu vurguladı: Bölgedeki çatışmaların sona ermesi halinde, diğer ülkelerle birlikte Hürmüz Boğazı’nın askeri güvenliğinin sağlanmasına katkı sunabileceklerini belirten Merz, bunun için uluslararası yetki ve parlamento onayı gerektiğini söyledi:Merz, Almanya’nın geçmişte olduğu gibi mayın temizleme görevine katılabileceğini ifade ederek, bunun ancak Birleşmiş Milletler, NATO veya Avrupa Birliği gibi yapılar çerçevesinde mümkün olacağını belirtti: 'Bir stratejileri yok'ABD ve İsrail’in çatışmaya giderek daha fazla dahil olduğuna dikkat çeken Merz, net bir strateji görmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:'Rejim değişikliği girişimleri genelde başarısız oluyor'Rejim değişikliği girişimlerinin çoğunlukla başarısız olduğunu vurgulayan Merz, CIA tarihine atıf yaparak, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

