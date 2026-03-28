Merz: İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim
© Halil Sağırkaya
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in İran’daki askeri operasyonlarının başarısına şüpheyle yaklaştığını belirtirken, uluslararası koordinasyon olmadan atılan adımları kabul etmeyeceklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'daki askeri saldırılarının sonuç vereceğine inanmadığını ifade etti.
Frankfurter Allgemeine gazetesinin düzenlediği panelde konuşan Merz, operasyonların etkinliğini sorgulayarak, "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Merz, müttefikler arasında önceden istişarenin şart olduğunu vurguladı:
Ona dedim ki; 'yardımımızı istiyorsan lütfen önceden bize sor, önceden, sonradan gazetelerden değil'. Bu, bizim kabul edemeyeceğimiz bir davranış biçimidir. Bunu da kabul etmeyeceğiz.
Bölgedeki çatışmaların sona ermesi halinde, diğer ülkelerle birlikte Hürmüz Boğazı’nın askeri güvenliğinin sağlanmasına katkı sunabileceklerini belirten Merz, bunun için uluslararası yetki ve parlamento onayı gerektiğini söyledi:
"Bunun için Alman Federal Meclisinin onayı ve önceden bir kabine kararı gerekiyor. Şu anda bundan çok uzağız. Ve savaş devam ettiği sürece, bu bizim için de bir seçenek değil.
Merz, Almanya’nın geçmişte olduğu gibi mayın temizleme görevine katılabileceğini ifade ederek, bunun ancak Birleşmiş Milletler, NATO veya Avrupa Birliği gibi yapılar çerçevesinde mümkün olacağını belirtti:
"Bunu yapabiliriz. Eğer bize bu sorulursa Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi gerçek bir kolektif güvenlik yetkisi kapsamında, yani Federal Meclis kararıyla gerçekleşirse, bu bir seçenektir. Bunu askeri olarak yapabiliriz ve elbette bu bir seçenek olur. Ancak şu anda Hürmüz Boğazı'nda açıkça mayın döşenmiyor. Başka bir plan olup olmadığını da bilmiyorum."
'Bir stratejileri yok'
ABD ve İsrail’in çatışmaya giderek daha fazla dahil olduğuna dikkat çeken Merz, net bir strateji görmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Benim hissettiğim kadarıyla, en azından şimdiye kadar onlardan duymadım, bir stratejileri yok. Birincisi; aslında ne istiyorsunuz? Rejim değişikliği gerçekten hedef mi? Eğer hedef buysa, bunu başaracağınızı sanmıyorum."
'Rejim değişikliği girişimleri genelde başarısız oluyor'
Rejim değişikliği girişimlerinin çoğunlukla başarısız olduğunu vurgulayan Merz, CIA tarihine atıf yaparak, şunları söyledi:
"Bir zamanlar gerçekten başarılı olan tek rejim değişikliği Panama'ydı. Çoğu zaman işe yaramadı. Afganistan'da 20 yıl sürdü ve rejim değişikliği bir molla rejiminden bir diğerine geçti. Yani bir strateji olup olmadığı ve bu stratejinin gerçekten başarılı şekilde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda büyük şüphelerim var. Bu bakımdan, biraz daha uzun sürebilir. Muhtemelen durum daha iyiye gitmeyecek."