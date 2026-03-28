Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/rosatom-baskani-busehr-nukleer-santraline-yeni-saldiri-nukleer-guvenligi-dogrudan-tehdit-etti-1104576168.html
Rosatom Başkanı: Buşehr Nükleer Santrali'ne yeni saldırı nükleer güvenliği doğrudan tehdit etti
Rosatom Başkanı: Buşehr Nükleer Santrali'ne yeni saldırı nükleer güvenliği doğrudan tehdit etti
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik açısından ciddi bir tehdit... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T16:29+0300
2026-03-28T16:29+0300
dünya
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
buşehr nükleer güç santrali
i̇ran
rusya
rosatom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/83/1013808387_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_528953cccefa3b18226f6838bdb61f19.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesine düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.Cuma akşamı santralin faal durumdaki 1'inci güç ünitesinin sahasına üçüncü bir saldırı düzenlendiğini belirten Lihaçev, mühimmatın pompa istasyonunun çok yakınında patladığını söyledi.Lihaçev, "Bunun nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı.Rosatom Başkanı, saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.Öte yandan santraldeki Rus personelin tahliyesine devam edildiğini belirten Lihaçev, "İran'daki Buşehr NGS'den personelin tahliyesinin bir sonraki aşaması cumartesi günü tamamlandı. Çarşamba günü santralden ayrılan 163 çalışanın tamamı Rusya'ya döndü" dedi.Lihaçev ayrıca, Rosatom'un önümüzdeki günlerde iki Rus personel grubunu daha tahliye etmeye başlayacağını belirtti.
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/83/1013808387_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_0794e19b416d69012914798c5c1e3c97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), buşehr nükleer güç santrali, i̇ran, rusya, rosatom
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), buşehr nükleer güç santrali, i̇ran, rusya, rosatom

Rosatom Başkanı: Buşehr Nükleer Santrali'ne yeni saldırı nükleer güvenliği doğrudan tehdit etti

16:29 28.03.2026
© AP PhotoBuşehr Nükleer Santrali
Buşehr Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
© AP Photo
Abone ol
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik açısından ciddi bir tehdit yarattığını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesine düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Cuma akşamı santralin faal durumdaki 1'inci güç ünitesinin sahasına üçüncü bir saldırı düzenlendiğini belirten Lihaçev, mühimmatın pompa istasyonunun çok yakınında patladığını söyledi.
Lihaçev, "Bunun nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı.
Rosatom Başkanı, saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan santraldeki Rus personelin tahliyesine devam edildiğini belirten Lihaçev, "İran'daki Buşehr NGS'den personelin tahliyesinin bir sonraki aşaması cumartesi günü tamamlandı. Çarşamba günü santralden ayrılan 163 çalışanın tamamı Rusya'ya döndü" dedi.
Lihaçev ayrıca, Rosatom'un önümüzdeki günlerde iki Rus personel grubunu daha tahliye etmeye başlayacağını belirtti.
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
DÜNYA
14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала