https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/rosatom-baskani-busehr-nukleer-santraline-yeni-saldiri-nukleer-guvenligi-dogrudan-tehdit-etti-1104576168.html
Rosatom Başkanı: Buşehr Nükleer Santrali'ne yeni saldırı nükleer güvenliği doğrudan tehdit etti
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik açısından ciddi bir tehdit... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T16:29+0300
dünya
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
buşehr nükleer güç santrali
i̇ran
rusya
rosatom
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/83/1013808387_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_528953cccefa3b18226f6838bdb61f19.jpg
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/83/1013808387_0:0:3456:2592_1920x0_80_0_0_0794e19b416d69012914798c5c1e3c97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), buşehr nükleer güç santrali, i̇ran, rusya, rosatom
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesine düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Cuma akşamı santralin faal durumdaki 1'inci güç ünitesinin sahasına üçüncü bir saldırı düzenlendiğini belirten Lihaçev, mühimmatın pompa istasyonunun çok yakınında patladığını söyledi.
Lihaçev, "Bunun nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı.
Rosatom Başkanı, saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.
Öte yandan santraldeki Rus personelin tahliyesine devam edildiğini belirten Lihaçev, "İran'daki Buşehr NGS'den personelin tahliyesinin bir sonraki aşaması cumartesi günü tamamlandı. Çarşamba günü santralden ayrılan 163 çalışanın tamamı Rusya'ya döndü" dedi.
Lihaçev ayrıca, Rosatom'un önümüzdeki günlerde iki Rus personel grubunu daha tahliye etmeye başlayacağını belirtti.