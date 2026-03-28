Rosatom Başkanı: Buşehr Nükleer Santrali'ne yeni saldırı nükleer güvenliği doğrudan tehdit etti

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik açısından ciddi bir tehdit... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesine düzenlenen yeni saldırının nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu söyledi.Cuma akşamı santralin faal durumdaki 1'inci güç ünitesinin sahasına üçüncü bir saldırı düzenlendiğini belirten Lihaçev, mühimmatın pompa istasyonunun çok yakınında patladığını söyledi.Lihaçev, "Bunun nükleer güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı.Rosatom Başkanı, saldırıda şans eseri can kaybı yaşanmadığını da sözlerine ekledi.Öte yandan santraldeki Rus personelin tahliyesine devam edildiğini belirten Lihaçev, "İran'daki Buşehr NGS'den personelin tahliyesinin bir sonraki aşaması cumartesi günü tamamlandı. Çarşamba günü santralden ayrılan 163 çalışanın tamamı Rusya'ya döndü" dedi.Lihaçev ayrıca, Rosatom'un önümüzdeki günlerde iki Rus personel grubunu daha tahliye etmeye başlayacağını belirtti.

