Donald Trump, Prens Selman hakkında konuştu: 'K*çımı öpeceğini düşünmemiştim'
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
17:21 28.03.2026
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi.
Bir miting sırasında konuşan Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisine bu kadar olumlu davranmasını beklemediğini ifade ederek, bundan sonra daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.
Trump, “K*çımı öpeceğini düşünmemiştim. Gerçekten beklemiyordum... ve şimdi bana karşı düzgün davranmak zorunda... bana iyi davranmalı, davranmak zorunda” dedi.
Doğrudan ve mizahi bir üslupla dile getirilen bu sözler, sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, Trump’ın üst düzey Körfez liderlerine yönelik alışılmadık sert üslubunu eleştirdi.
Trump: Gerektiği takdirde ABD, NATO ülkelerini desteklemeyebilir
