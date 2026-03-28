Papa 14. Leo, ilk Avrupa ziyaretini Monako'ya yaptı: En son 488 yıl önce ziyaret edilmişti

Papa 14. Leo, Avrupa'daki ilk gezisini, küçük ama Katolik nüfusu yoğun Monako'ya yapıyor. Ziyaret, Vatikan gözlemcilerini şaşırtırken, 488 yıl aradan sonra...

2026-03-28T15:43+0300

Papa 14. Leo, seçilmesinin ardından Avrupa’ya yaptığı ilk ziyaretini, Monako’ya gerçekleştirdi. Bu ziyaret, son papalık ziyaretinin 1538’de Papa Paul III tarafından yapılmasının ardından 488 yıl sonra gelen ilk ziyaret oldu.Papa, Vatikan’dan helikopterle Monaco’ya hareket edecek ve heliportta Prens Albert ve eşi Prenses Charlene tarafından karşılandı. Ardından Grimaldi ailesinin 13. yüzyıldan beri ikamet ettiği saraya geçildi.Ziyaret kapsamında Papa 14. Leo, Monako Prensi Albert ile özel bir görüşme yaptıktan sonra popemobile ile Monako Katedrali’ne geçti ve Stade Louis-II’de ayin düzenledi. Yaklaşık 15 bin Katoliğin katılması beklenen ayin için, İtalya’dan gelenler dahil birçok kişi önceden kayıt yaptırmak zorunda kaldı.İlk yurtdışı ziyareti Kasım ayında Türkiye'ye olmuştuPapa Leo’nun ilk yurtdışı ziyareti Kasım ayında Türkiye ve Lübnan’a olmuş, Nisan ayında ise Afrika’ya 10 günlük bir ziyaret planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray daveti ise henüz kabul edilmedi; Papa, kendi ülkesine öncelik vermemek için diğer ülkelere öncelik verecek.Neden yaklaşık 500 yıl sonra?Papa 14. Leo'nun Monako ziyaretinin 1538’den sonra ilk olmasının (yaklaşık 488 yıl aradan sonra) arkasında birkaç tarihsel ve pratik neden bulunuyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre bu nedenler kısaca şöyle özetlenebilir:

Sputnik Türkiye

