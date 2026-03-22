Papa’dan dünyaya mesaj: 'Savaşlar insanlık için utanç'

Papa’dan dünyaya mesaj: 'Savaşlar insanlık için utanç'

Sputnik Türkiye

Papa 14. Leo, savaşlarda yaşanan ölümler ve acılar için sert konuştu. Çatışmaların tüm insanlığı yaraladığını söyleyerek, barış ve diyalog çağrısı yaptı. 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T19:43+0300

2026-03-22T19:43+0300

2026-03-22T19:43+0300

Vatikan’da düzenlenen Angelus konuşmasında Papa 14. Leo'nun, savaş ve şiddetin yol açtığı acılara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulunduğu aktarıldı. Roma’daki Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Papa’nın, özellikle çatışma bölgelerine yönelik derin bir endişe dile getirdiği belirtildi.Papa’nın, savaşların en çok savunmasız insanları etkilediğini vurguladığı ifade edildi. “Onları yaralayan şey, tüm insanlığı yaralar” sözlerinin öne çıktığı aktarıldı.Açıklamasında, savaşların neden olduğu ölüm ve acının “tüm insanlık için bir skandal” olduğunu söylediği bildirildi.Barış çağrısı ve güçlü mesajlarPapa’nın, uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunduğu ifade edildi. Çatışmaların sona ermesi için dua edilmesi, aynı zamanda diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı çözümler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.“Düşmanlıklar sona ersin, barışın yolu açılsın” sözleriyle çağrısını güçlendirdiği belirtildi.Ayrıca Roma’da düzenlenen maratona da değinen Papa’nın, farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesini umut işareti olarak nitelendirdiği ifade edildi. Sporun, barış ve toplumsal birlik için bir araç olabileceği vurgulandı.Çocuklara ve gençlere dikkat çeken mesajPapa’nın, gençlere ve çocuklara yönelik mesajında ise barış, empati ve affetme temalarının öne çıktığı aktarıldı.“Özür dileme cesaretini ve barış yapmanın güzelliğini koruyun” ifadelerinin dikkat çektiği belirtildi.Ayrıca çocukların dünyaya daha saf bir bakışla yaklaşabildiğini söyleyen Papa’nın, savaşın gerçek yüzünün en net şekilde çocukların gözlerinde görülebileceğini ifade ettiği aktarıldı.Ebeveynlere ve öğretmenlere de seslenen Papa’nın, çocukların gelişiminde eğitimin ve insan ilişkilerinin önemine vurgu yaptığı belirtildi. Dijital çağda çocukların yalnızca teknolojiye yönelmemesi gerektiği, sosyal bağların korunmasının önemli olduğu ifade edildi.Papa’nın konuşmasının sonunda ise İncil’den bir alıntıyla insanlara seslendiği, “Çık dışarı” çağrısıyla sevgi ve umut dolu bir yaşamın önemine dikkat çektiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260322/italyada-kritik-referandum-basladi-yargi-reformu-oylaniyor-1104415759.html

Sputnik Türkiye

roma, i̇ncil, vatikan, papa 14. leo, savaş