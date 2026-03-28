Güvenlik güçleri mensubuna saldıracaktı: Ukraynalı küratörü tarafından uzaktan patlatıldı
Rusya’nın Stavropol kentinde, bir güvenlik güçleri mensubuna yönelik suikast girişiminin önlendiği bildirildi. Failin, yakalanmak üzereyken iletişim halinde... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Stavropol kentinde, bir güvenlik güçleri mensubuna yönelik suikast girişiminin önlendiği bildirildi. Failin, yakalanmak üzereyken iletişim halinde olduğu Ukraynalı küratörü tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eyleminin daha engellendiğini açıkladı.
Açıklamada, “Sabotajcı, FSB özel kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında, Ukraynalı küratörünün uzaktan kumandayla el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu öldü” ifadesi kullanıldı.
Güvenlik mensupları veya sivillerden kimsenin etkilenmediği kaydedildi.
FSB’nin verdiği bilgiye göre, 1995 doğumlu bir Rusya vatandaşı olan sabotajcı, Telegram üzerinden Ukrayna istihbarat temsilcisi ile iletişime geçti ve bir güvenlik güçleri mensubunu öldürme görevini aldı. Genç adam, görevi yerine getirmek için hedefi ve ailesi hakkında bilgi topladığı belirtildi.
Saldırgan, hedefin arabasını havaya uçurmak için patlayıcı cihazı saklandığı yerden çıkardı, ancak planları FSB ajanları tarafından akamete uğratıldı. Olay yerinde 1.5 kilo ağırlığında ikinci bir patlayıcı da tespit edildi.