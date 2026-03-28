Kağıthane'de metrobüste yangın: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Kağıthane’de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken, yangın nedeniyle seferlerde... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
Kağıthane'de seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu. Zincirlikuyu yönünde ilerleyen araç, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmından alev aldı. Yolcuların hızlıca tahliye edilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi; aracın kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
16:32 28.03.2026
© AA / Yasin CingözMetrobüs yangını
Metrobüs yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
İstanbul Kağıthane’de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular tahliye edilirken, yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı. Metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kağıthane’de seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu.
Zincirlikuyu yönünde ilerleyen araç, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmından alev aldı. Yolcuların hızlıca tahliye edilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi; aracın kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
Avcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2026
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
27 Şubat, 11:12
