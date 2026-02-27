Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İstanbul Avcılar'da durakta iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-27T11:12+0300
2026-02-27T11:12+0300
İstanbul Avcılar İBB Sosyal Tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtilirken olay yerinde incelemeler sürüyor.
27.02.2026
İstanbul Avcılar'da durakta iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
İstanbul Avcılar İBB Sosyal Tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtilirken olay yerinde incelemeler sürüyor.
