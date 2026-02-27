https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/avcilarda-iki-metrobus-carpisti-yaralilar-var--1103856182.html
Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var
27.02.2026
türki̇ye
İstanbul Avcılar İBB Sosyal Tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtilirken olay yerinde incelemeler sürüyor.
İstanbul Avcılar İBB Sosyal Tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişinin yaralandığı belirtilirken olay yerinde incelemeler sürüyor.