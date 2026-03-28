Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/ingilterede-akaryakit-krizi-fiyatlar-yukseldi-tedarik-sikintisi-basladi-1104570686.html
İngiltere’de akaryakıt krizi: Fiyatlar yükseldi, tedarik sıkıntısı başladı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de akaryakıt fiyatları hızla yükselirken, bazı istasyonlarda 'geçici tedarik kısıtı' yaşandığı bildirildi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇ngiltere
akaryakıt fiyatları
akaryakıt
akaryakıt istasyonu
benzin
benzin fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f7a56a66f0b6ff045f854ba94eb0bdb3.jpg
İngiltere’de akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, küresel ölçekte petrolde yaşanan arz sorunları ve talepteki artış nedeniyle bazı istasyonlarda 'geçici tedarik kısıtı' yaşandığı bildirildi.Savaşın ardından akaryakıt fiyatlarının yükseldiği İngiltere’de benzinin litre fiyatı 1.5 sterlini aşarken, savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 15 artış kaydedildi. Dizelin litre fiyatı ise 1.77 sterline kadar çıktı.Ulusal basına konuşan İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Asda’nın CEO’su Allan Leighton, şirketin akaryakıt istasyonlarının 'küçük bir bölümünde geçici kısıt' yaşandığını belirterek, fiyat oynaklığına bağlı olarak 'çok güçlü bir talep artışı' gözlemlediklerini dile getirdi.Satış hacimlerinde belirgin bir yükseliş olduğunu vurgulayan Leighton, şöyle konuştu:
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091781167_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fd216951e596a72031bcc5007078495.jpg
1920
1920
true
03:45 28.03.2026
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
© AA
Abone ol
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
DÜNYA
02:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала