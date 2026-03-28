İngiltere’de akaryakıt krizi: Fiyatlar yükseldi, tedarik sıkıntısı başladı
İngiltere’de akaryakıt fiyatları hızla yükselirken, bazı istasyonlarda 'geçici tedarik kısıtı' yaşandığı bildirildi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere’de akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, küresel ölçekte petrolde yaşanan arz sorunları ve talepteki artış nedeniyle bazı istasyonlarda 'geçici tedarik kısıtı' yaşandığı bildirildi.
Savaşın ardından akaryakıt fiyatlarının yükseldiği İngiltere’de benzinin litre fiyatı 1.5 sterlini aşarken, savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 15 artış kaydedildi. Dizelin litre fiyatı ise 1.77 sterline kadar çıktı.
Ulusal basına konuşan İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Asda’nın CEO’su Allan Leighton, şirketin akaryakıt istasyonlarının 'küçük bir bölümünde geçici kısıt' yaşandığını belirterek, fiyat oynaklığına bağlı olarak 'çok güçlü bir talep artışı' gözlemlediklerini dile getirdi.
Satış hacimlerinde belirgin bir yükseliş olduğunu vurgulayan Leighton, şöyle konuştu:
"Açıkça talep arzın önüne geçti. Arz sıkışık ve hepimiz bu konuda yoğun çaba gösteriyoruz. Sorun geçici. Teslimat beklenen dönemlerde bazı aksaklıklar yaşanabilir ve bunun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz."