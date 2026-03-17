Bağdat ve Erbil uzlaştı: Ceyhan hattı açılıyor
Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), petrol ihracatının Türkiye'deki Ceyhan enerji merkezine yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Irak Petrol Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ceyhan'a petrol sevkiyatlarının yarından itibaren yeniden başlaması planlanıyor.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle petrol ihracatına en kısa sürede izin verileceğini duyurdu.
Barzani, Bağdat'la görüşmelerin devam edeceğini, bölgeye yönelik ticaret kısıtlamalarının kaldırılması ve petrol-gaz şirketlerinin güvenli şekilde üretime dönmesi için gerekli garantilerin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca ABD temsilcisi Tom Barrack'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ihracatın yeniden başlaması için gerekli tüm kolaylıkların sağlanması talimatını verdiğini açıkladı.
Öte yandan taraflar arasında son günlerde gerilim yaşanıyordu. Irak merkezi hükümeti, IKBY’yi petrol akışını engellemekle suçlarken; Kürt yönetimi ise güvenlik ve ekonomik sorunların çözülmediğini savunuyordu.