Husiler savaşa dahil oldu: İsrail’e ilk füze saldırısını duyurdular

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurarak mevcut savaşa ilk kez doğrudan dahil olduklarını açıkladı. Sözcüleri tarafından... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T15:07+0300

Yemen’deki Husiler, ABD ile İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş kapsamında İsrail’i hedef alan ilk saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail tarafı ise sabah saatlerinde Yemen’den fırlatılan bir füzenin engellenmesi için çalışma yürüttüklerini açıkladı.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı görüntülü mesajda, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez İsrail’e füze fırlattıklarını belirtti. Seri, “İşgal altındaki Filistin’in güneyinde İsrail’e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak ilk askeri operasyonlarımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.Saldırının, İran ve Lübnan’daki Hizbullah tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla eş zamanlı yapıldığını ve başarılı olduğunu öne süren Seri, operasyonların süreceğini kaydetti.Husiler, İran, Lübnan, Irak ve Filistin’deki “direniş cephelerine” destek amacıyla askeri müdahalelerini sürdüreceklerini belirterek, tüm cephelerdeki saldırılar sona erene kadar operasyonlara devam edeceklerini açıkladı.Öte yandan bir gün önce yapılan açıklamada, herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran’a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz’in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacakları uyarısında bulunmuştu.

