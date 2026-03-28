Duma'dan ‘Ukrayna'ya nükleer silah’ senaryosuna tepki: Kabul edilemez
Duma'dan ‘Ukrayna'ya nükleer silah’ senaryosuna tepki: Kabul edilemez
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T17:29+0300
2026-03-28T17:29+0300
2026-03-28T17:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya devlet duması
mihail şeremet
kırım
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
nükleer silah
güvenlik garantileri
rusya
Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi üyesi ve Kırım bölgesi milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin kabul edilemez bir senaryo olduğunu belirterek, Kiev'in elinde nükleer silah bulunmasının tüm dünya için bir tehdit haline geleceğini söyledi.Ukrayna’da nükleer silahların ortaya çıkmasının “kaosa eşdeğer” olacağını belirten Şeremet, uluslararası toplumun buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, ülkesine yönelik güvenlik garantilerine ek olarak nükleer silah da talep ettiğini ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasının sadece siyasi manipülasyonlara değil, aynı zamanda bu silahların Kiev tarafından kendi sponsorlarına karşı dahi doğrudan kullanılmasına yol açacağını belirtmişti.
kırım
ukrayna
kiev
rusya
rusya devlet duması, mihail şeremet, kırım, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, nükleer silah, güvenlik garantileri, rusya
rusya devlet duması, mihail şeremet, kırım, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, nükleer silah, güvenlik garantileri, rusya
Duma'dan ‘Ukrayna'ya nükleer silah’ senaryosuna tepki: Kabul edilemez
17:29 28.03.2026 (güncellendi: 17:34 28.03.2026)
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi üyesi ve Kırım bölgesi milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin kabul edilemez bir senaryo olduğunu belirterek, Kiev'in elinde nükleer silah bulunmasının tüm dünya için bir tehdit haline geleceğini söyledi.
Nükleer silah her şeyden önce bir sorumluluktur. Zelenskiy gibi bir teröristin eline geçtiğinde ise tüm dünya için tehdide dönüşür. Ukrayna'ya nükleer silah hakkı tanınması kabul edilemez bir senaryodur.
Ukrayna’da nükleer silahların ortaya çıkmasının “kaosa eşdeğer” olacağını belirten Şeremet, uluslararası toplumun buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.
Daha önce Vladimir Zelenskiy, ülkesine yönelik güvenlik garantilerine ek olarak nükleer silah da talep ettiğini ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasının sadece siyasi manipülasyonlara değil, aynı zamanda bu silahların Kiev tarafından kendi sponsorlarına karşı dahi doğrudan kullanılmasına yol açacağını belirtmişti.