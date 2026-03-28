Duma'dan ‘Ukrayna'ya nükleer silah’ senaryosuna tepki: Kabul edilemez

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T17:29+0300

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komitesi üyesi ve Kırım bölgesi milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'ya nükleer silah verilmesinin kabul edilemez bir senaryo olduğunu belirterek, Kiev'in elinde nükleer silah bulunmasının tüm dünya için bir tehdit haline geleceğini söyledi.Ukrayna’da nükleer silahların ortaya çıkmasının “kaosa eşdeğer” olacağını belirten Şeremet, uluslararası toplumun buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı.Daha önce Vladimir Zelenskiy, ülkesine yönelik güvenlik garantilerine ek olarak nükleer silah da talep ettiğini ifade etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmasının sadece siyasi manipülasyonlara değil, aynı zamanda bu silahların Kiev tarafından kendi sponsorlarına karşı dahi doğrudan kullanılmasına yol açacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/zelenskiyden-guvenlik-garantisi-icin-nukleer-silah-talebi-1104571204.html

rusya devlet duması, mihail şeremet, kırım, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, nükleer silah, güvenlik garantileri, rusya