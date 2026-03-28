Batı basını: Orta Doğu'daki gerilimin asıl darbesini Ukrayna aldı
L'AntiDiplomatico gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonun en büyük etkilerinin Ukrayna'da hissedildiğini ve bu durumun Batı'da şok etkisi yarattığını belirtti.
İtalyan L' AntiDiplomatico (L’AD) gazetesi, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle “Kiev'in üzerindeki kara bulutların" arttığını belirterek, Ukrayna'nın özellikle silah sevkiyatı konusunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonunda en fazla etkilenen taraf olduğunu yazdı.Haberde, "Daha birkaç gün öncesine kadar ‘kurşuni’ olan Kiev'in üzerindeki gökyüzünün, artık fırtına bulutlarıyla kaplandığını söyleyebiliriz. Özetle, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinden en ağır darbeyi, bilhassa silah tedariki konusunda Ukrayna aldı" ifadelerine yer verildi.L' AntiDiplomatico'ya göre, Bloomberg'in "Ukrayna'nın elinde çatışmayı sürdürmek için yalnızca Haziran ayına kadar yetecek kaynak kaldığı" yönündeki haberi durumun vehametini ortaya koyuyor. Bu haberin hemen ardından Politico, İran'a yönelik operasyon nedeniyle Kiev'e silah sevkiyatının durdurulduğunu yazdı. Haberde ayrıca, ABD ile AB arasındaki görüş ayrılıklarının da Kiev yönetiminin durumunu olumsuz etkilediği vurgulandı.Vladimir Zelenskiy, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için füze sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağından yakınmış ve bunun Kiev için ciddi bir zorluk teşkil edeceğini belirtmişti.
19:36 28.03.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko — A view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo
A view of Independence Square in Kiev, Ukraine. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
L’AntiDiplomatico gazetesi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonun en büyük etkilerinin Ukrayna’da hissedildiğini ve bu durumun Batı’da şok etkisi yarattığını belirtti.
