Bakan Fidan: Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız

Bakan Fidan: Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız

28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T11:04+0300

2026-03-28T11:04+0300

2026-03-28T11:05+0300

türki̇ye

hakan fidan

abd

i̇ran

gazze

i̇letişim başkanlığı

abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom)

türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin ikinci gününde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katıldı. Konuşmasında ABD-İsrail ve İran savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.'Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında hem Gazze’deki durumun hem de ABD-İsrail ve İran savaşının derhal bitmesi gerektiğini bunun Netanyahu’nun savaşı olduğunu söyledi:"Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor."'Bu savaş, iç siyasi hesaplarla şekilleniyor olabilir'Fidan, savaşın sadece yıkım değil, toplumların hafızasında kalıcı hasarların da bırakacağını söyledi:‘Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız’Fidan, özellikle bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşı olduğunu söyleyerek itidal çağrısı yaptı:

türki̇ye

abd

i̇ran

gazze

Başak Koçak

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

hakan fidan, abd, i̇ran, gazze, i̇letişim başkanlığı, abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom), haberler, türkiye