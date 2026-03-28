İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/bakan-fidan-bolge-ulkelerine-yayilacak-bir-savasa-karsiyiz-1104571990.html
Bakan Fidan: Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız
Bakan Fidan: Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız
İletişim Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden siyasetçi, diplomat, iletişimci ve medya temsilcilerini bir araya getiren... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T11:04+0300
2026-03-28T11:05+0300
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin ikinci gününde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katıldı. Konuşmasında ABD-İsrail ve İran savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
türki̇ye
abd
i̇ran
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, abd, i̇ran, gazze, i̇letişim başkanlığı, abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom), haberler, türkiye
hakan fidan, abd, i̇ran, gazze, i̇letişim başkanlığı, abd stratejik kuvvetler komutanlığı (stratcom), haberler, türkiye

Bakan Fidan: Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız

11:04 28.03.2026 (güncellendi: 11:05 28.03.2026)
İletişim Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden siyasetçi, diplomat, iletişimci ve medya temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM), ikinci gününde İstanbul’da devam ediyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin ikinci gününde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katıldı. Konuşmasında ABD-İsrail ve İran savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

'Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor'

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuşmasında hem Gazze’deki durumun hem de ABD-İsrail ve İran savaşının derhal bitmesi gerektiğini bunun Netanyahu’nun savaşı olduğunu söyledi:
“Bizler öyle bir dönemde yaşıyoruz ki çok hayati bir değere sahip. Algıları yönlendirmeye çalışıyor, hakikati yanıltmaya çalışıyor. Bunun başlangıcı aslında İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile başladı. Bu İsrail'in savaşı değil bütün dünya bunun bedelini ödemekte. İlk günden bu yana biz bu tehlikeli tabloyu gördük.”
"Bu anlamsız savaşın bitmesi gerekiyor. Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var. Tasarlanmış propaganda makinesi artık işlemiyor. Kamuoyu artık manipüle edilemiyor."

'Bu savaş, iç siyasi hesaplarla şekilleniyor olabilir'

Fidan, savaşın sadece yıkım değil, toplumların hafızasında kalıcı hasarların da bırakacağını söyledi:
"Bu savaş, iç siyasi hesaplarla şekilleniyor olabilir; ancak yükü uluslararası toplumun omuzlarına biniyor. İşte bu yüzden itidal bir seçenek değil, zorunluluktur. Bu çatışma devam ederse, yalnızca şehirlerde yıkım değil; toplumların hafızasında derin ve kalıcı yaralar da bırakacaktır."
"Tek çıkış yolu bellidir: gerilimin düşürülmesi, diplomasi ve adil işleyen bir uluslararası düzenin yeniden inşası."

‘Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız’

Fidan, özellikle bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşı olduğunu söyleyerek itidal çağrısı yaptı:
“Bizler en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyoruz. Bölge ülkelerine yayılacak bir savaşa karşıyız. Bugün enformasyon savaşı da yaşanıyor. Anlatılanlar hakikati dönüştürmeye çalışıyor. Çok uzun bir süre boyunca biz, tasarlanmış kaosu yaşadık ve burada uzun süren çatışmaların bu şekilde tasarlanması bölgeyi zayıflatmakta, bölmekte ve savunmasız hâle getirmektedir.”
