Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı: Mahkeme İBB’nin talebini reddetti

Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı: Mahkeme İBB’nin talebini reddetti

Sputnik Türkiye

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddetti. Kararla birlikte tarihi... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T10:34+0300

2026-03-28T10:34+0300

2026-03-28T10:34+0300

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada kritik kararını verdi. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan mülkiyet talebini reddetti.Vakıf statüsü teyit edildiKarara göre, tarihi yapı mevcut mevzuat ve vakıf kayıtları doğrultusunda mazbut vakıf statüsü kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.Tapu ve arşiv belgeleri belirleyici olduMahkeme sürecinde incelenen tapu, kadastro ve arşiv belgeleri, kulenin “Kule-i Zemin Vakfı” mülkiyetinde olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Bu belgeler, kararın temel dayanağını oluşturdu.Hukuki süreç kesinlik kazandıVerilen karar ile birlikte, Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından biri olan Galata Kulesi üzerindeki mülkiyet tartışmalarına ilişkin hukuki süreç kesinlik kazandı.

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata kulesi, i̇stanbul, vakıflar genel müdürlüğü, haberler, türkiye