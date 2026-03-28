Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/galata-kulesinde-mulkiyet-davasi-sonuclandi-mahkeme-ibbnin-talebini-reddetti-1104571831.html
Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı: Mahkeme İBB’nin talebini reddetti
Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı: Mahkeme İBB’nin talebini reddetti
Sputnik Türkiye
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddetti. Kararla birlikte tarihi... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T10:34+0300
2026-03-28T10:34+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
galata kulesi
i̇stanbul
vakıflar genel müdürlüğü
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099351594_0:382:2049:1534_1920x0_80_0_0_8e529cb5a937f0731246c4cb7f5f7821.jpg
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada kritik kararını verdi. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan mülkiyet talebini reddetti.Vakıf statüsü teyit edildiKarara göre, tarihi yapı mevcut mevzuat ve vakıf kayıtları doğrultusunda mazbut vakıf statüsü kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.Tapu ve arşiv belgeleri belirleyici olduMahkeme sürecinde incelenen tapu, kadastro ve arşiv belgeleri, kulenin “Kule-i Zemin Vakfı” mülkiyetinde olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Bu belgeler, kararın temel dayanağını oluşturdu.Hukuki süreç kesinlik kazandıVerilen karar ile birlikte, Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından biri olan Galata Kulesi üzerindeki mülkiyet tartışmalarına ilişkin hukuki süreç kesinlik kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/kolonlardan-ses-geldi-51-kisinin-oldugu-bina-bosaltildi-1104571144.html
türki̇ye
galata kulesi
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099351594_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_bb2f08c5869edb448db1534354c8251f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata kulesi, i̇stanbul, vakıflar genel müdürlüğü, haberler, türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), galata kulesi, i̇stanbul, vakıflar genel müdürlüğü, haberler, türkiye

Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı: Mahkeme İBB’nin talebini reddetti

10:34 28.03.2026
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı12 Dev Adam'ın final heyecanı Galata Kulesi'nde: Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al
12 Dev Adam'ın final heyecanı Galata Kulesi'nde: Gel, bu unutulmaz gecede sen de yerini al - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddetti. Kararla birlikte tarihi yapı, vakıf statüsü kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu ve arşiv belgeleri kulenin “Kule-i Zemin Vakfı”na ait olduğunu ortaya koydu.
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada kritik kararını verdi. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan mülkiyet talebini reddetti.

Vakıf statüsü teyit edildi

Karara göre, tarihi yapı mevcut mevzuat ve vakıf kayıtları doğrultusunda mazbut vakıf statüsü kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.

Tapu ve arşiv belgeleri belirleyici oldu

Mahkeme sürecinde incelenen tapu, kadastro ve arşiv belgeleri, kulenin “Kule-i Zemin Vakfı” mülkiyetinde olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Bu belgeler, kararın temel dayanağını oluşturdu.

Hukuki süreç kesinlik kazandı

Verilen karar ile birlikte, Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından biri olan Galata Kulesi üzerindeki mülkiyet tartışmalarına ilişkin hukuki süreç kesinlik kazandı.
Batman'da 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonların tuğladan beton kolon olduğunu fark etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2026
TÜRKİYE
Kolonlardan ses geldi, 51 kişinin olduğu bina boşaltıldı
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала