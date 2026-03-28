Galata Kulesi’nde mülkiyet davası sonuçlandı: Mahkeme İBB’nin talebini reddetti
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini reddetti. Kararla birlikte tarihi... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebini reddetti. Kararla birlikte tarihi yapı, vakıf statüsü kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek. Tapu ve arşiv belgeleri kulenin “Kule-i Zemin Vakfı”na ait olduğunu ortaya koydu.
İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galata Kulesi’nin mülkiyetine ilişkin davada kritik kararını verdi. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan mülkiyet talebini reddetti.
Vakıf statüsü teyit edildi
Karara göre, tarihi yapı mevcut mevzuat ve vakıf kayıtları doğrultusunda mazbut vakıf statüsü kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.
Tapu ve arşiv belgeleri belirleyici oldu
Mahkeme sürecinde incelenen tapu, kadastro ve arşiv belgeleri, kulenin “Kule-i Zemin Vakfı” mülkiyetinde olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Bu belgeler, kararın temel dayanağını oluşturdu.
Hukuki süreç kesinlik kazandı
Verilen karar ile birlikte, Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından biri olan Galata Kulesi üzerindeki mülkiyet tartışmalarına ilişkin hukuki süreç kesinlik kazandı.