Bahçeli’den Ulvi Yönter için ilk açıklama: Küskünlük yok, akademik çalışmalarına yönelecek

Sputnik Türkiye

Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, istifanın bir kriz ya da kırılma değil "iş bölümü"... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T14:17+0300

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli, söz konusu ayrılığın parti içinde bir kriz ya da anlaşmazlık kaynaklı olmadığını vurguladı.“İş bölümü, küskünlük yok” mesajıMHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 23. Dönem Açılış Töreni sonrası konuşan Bahçeli, istifayı “iş bölümü” olarak nitelendirdi.“İzzet Bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için müsaade istedi. Küskünlük yoktur. Bu durum farklı partilerde görülen olaylara benzemez” ifadelerini kullandı.Yeni isim sinyaliBahçeli, Yönter’in yerine yeni bir ismin görevlendirileceğini de duyurdu. “Yakın zamanda değerli bir kardeşimiz genel başkan yardımcılığı görevini üstlenecek” diyen Bahçeli, parti içinde herhangi bir kırılma olmadığının altını çizdi.Tartışmalı paylaşım dikkat çekmiştiİstifasından kısa süre önce İzzet Ulvi Yönter’in yaptığı sert ifadeler içeren sosyal medya paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.“MHP’ye sızan ajan…” ifadeleriyle başlayan paylaşımın, parti içinden bir isme yönelik olduğu öne sürülmüş, söz konusu mesajın Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı yorumları yapılmıştı.Paylaşım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından da kısa süreliğine yeniden paylaşılmış, ardından geri çekilmişti.İzzet Ulvi Yönter kimdir?Kariyerine kamu sektöründe başlayan Yönter, Ulaştırma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev yaptı. Daha sonra siyasete yöneldi ve MHP çatısı altında aktif rol üstlendi.İzzet Ulvi Yönter, 25., 26., 27. ve 28. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda üyelik görevinde bulundu. Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı’nda “Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak görev yapıyordu.

