Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/bahceliden-ulvi-yonter-icin-ilk-aciklama-kuskunluk-yok-akademik-calismalarina-yonelecek-1104573811.html
Bahçeli’den Ulvi Yönter için ilk açıklama: Küskünlük yok, akademik çalışmalarına yönelecek
Sputnik Türkiye
Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, istifanın bir kriz ya da kırılma değil "iş bölümü"...
poli̇ti̇ka
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103964314_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_955dfa40f1f6e8c8a7c08a2ffd498ef1.jpg
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103964314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0864f99cb00ff4d0c60a8d5c87ee0868.jpg
1920
1920
true
14:17 28.03.2026
© Ahmet Serdar EserMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasına ilişkin ilk kez konuştu. Bahçeli, istifanın bir kriz ya da kırılma değil “iş bölümü” olduğunu belirterek, Yönter’in akademik kariyerine odaklanacağını söyledi. “Küskünlük yok, intikam kavramı bize yabancı” diyen Bahçeli, yeni bir ismin göreve getirileceğini de açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli, söz konusu ayrılığın parti içinde bir kriz ya da anlaşmazlık kaynaklı olmadığını vurguladı.

“İş bölümü, küskünlük yok” mesajı

MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 23. Dönem Açılış Töreni sonrası konuşan Bahçeli, istifayı “iş bölümü” olarak nitelendirdi.
“İzzet Bey akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için müsaade istedi. Küskünlük yoktur. Bu durum farklı partilerde görülen olaylara benzemez” ifadelerini kullandı.

Yeni isim sinyali

Bahçeli, Yönter’in yerine yeni bir ismin görevlendirileceğini de duyurdu. “Yakın zamanda değerli bir kardeşimiz genel başkan yardımcılığı görevini üstlenecek” diyen Bahçeli, parti içinde herhangi bir kırılma olmadığının altını çizdi.

Tartışmalı paylaşım dikkat çekmişti

İstifasından kısa süre önce İzzet Ulvi Yönter’in yaptığı sert ifadeler içeren sosyal medya paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
“MHP’ye sızan ajan…” ifadeleriyle başlayan paylaşımın, parti içinden bir isme yönelik olduğu öne sürülmüş, söz konusu mesajın Eyyup Yıldız’ı hedef aldığı yorumları yapılmıştı.
Paylaşım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından da kısa süreliğine yeniden paylaşılmış, ardından geri çekilmişti.

İzzet Ulvi Yönter kimdir?

Kariyerine kamu sektöründe başlayan Yönter, Ulaştırma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev yaptı. Daha sonra siyasete yöneldi ve MHP çatısı altında aktif rol üstlendi.
İzzet Ulvi Yönter, 25., 26., 27. ve 28. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. TBMM’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda üyelik görevinde bulundu. Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı’nda “Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı” olarak görev yapıyordu.
DÜNYA
02:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала