ABD genelinde 'Krallara Hayır' protestoları: Trump yönetimine karşı binlerce kişi toplandı
ABD genelinde 'Krallara Hayır' protestoları: Trump yönetimine karşı binlerce kişi toplandı
ABD'de 'No Kings' adıyla düzenlenen protestolarda binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları, artan yaşam maliyetleri ve İran savaşı nedeniyle... 28.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-28T21:42+0300
2026-03-28T21:42+0300
dünya
abd
donald trump
robert de niro
new york
i̇ran
protesto
'krallara hayır' protestoları
ABD genelinde düzenlenen “No Kings” protestoları kapsamında binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı sokaklara çıktı. Ülke çapında gerçekleştirilen gösterilerde bazı şehirlerde büyük yürüyüşler düzenlenirken, bazı bölgelerde katılımcılar şarkı söyleyip dans ederek ve konuşmalar dinleyerek protestolara katıldı.'Krallara Hayır' protestoları ABD ile sınırlı kalmadıGöstericiler, Trump yönetiminin politikaları, artan yaşam maliyetleri ve İran ile devam eden savaş nedeniyle tepkilerini dile getirdi.ABD genelinde Alabama’dan Wyoming’e kadar büyük şehirler, banliyöler ve küçük kasabalar dahil olmak üzere 3 binden fazla protesto planlandı. Protestolar yalnızca ABD ile sınırlı kalmazken, Avrupa’nın bazı ülkelerinde de benzer gösteriler düzenlendi.“No Kings” protestoları daha önce de geniş katılımla gerçekleşmişti. Geçen yıl düzenlenen iki ayrı protesto gününde milyonlarca kişi çoğunlukla barışçıl gösterilere katılmıştı. De Niro: Trump, özgürlük ve güvenlik için varoluşsal bir tehdit New York’taki protestoya katılan ünlü oyuncu Robert De Niro, hareketi desteklediğini belirterek Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi. De Niro, “Bu hareketi yüzde 150 destekliyorum” ifadelerini kullanırken, Trump’ı “özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirdi.De Niro ayrıca Trump’ın sağlık, göçmenlik ve ekonomi politikalarını ve “gereksiz savaşları” eleştirerek, “Krallara hayır deme zamanı. Donald Trump’a hayır deme zamanı” dedi.
new york
i̇ran
abd, donald trump, robert de niro, new york, i̇ran, protesto, 'krallara hayır' protestoları
abd, donald trump, robert de niro, new york, i̇ran, protesto, 'krallara hayır' protestoları

ABD genelinde 'Krallara Hayır' protestoları: Trump yönetimine karşı binlerce kişi toplandı

21:42 28.03.2026
ABD’de 'No Kings' adıyla düzenlenen protestolarda binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, artan yaşam maliyetleri ve İran savaşı nedeniyle sokaklara çıktı.
ABD genelinde düzenlenen “No Kings” protestoları kapsamında binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı sokaklara çıktı. Ülke çapında gerçekleştirilen gösterilerde bazı şehirlerde büyük yürüyüşler düzenlenirken, bazı bölgelerde katılımcılar şarkı söyleyip dans ederek ve konuşmalar dinleyerek protestolara katıldı.
'Krallara Hayır' protestoları ABD ile sınırlı kalmadı

Göstericiler, Trump yönetiminin politikaları, artan yaşam maliyetleri ve İran ile devam eden savaş nedeniyle tepkilerini dile getirdi.
ABD genelinde Alabama’dan Wyoming’e kadar büyük şehirler, banliyöler ve küçük kasabalar dahil olmak üzere 3 binden fazla protesto planlandı. Protestolar yalnızca ABD ile sınırlı kalmazken, Avrupa’nın bazı ülkelerinde de benzer gösteriler düzenlendi.
“No Kings” protestoları daha önce de geniş katılımla gerçekleşmişti. Geçen yıl düzenlenen iki ayrı protesto gününde milyonlarca kişi çoğunlukla barışçıl gösterilere katılmıştı.

De Niro: Trump, özgürlük ve güvenlik için varoluşsal bir tehdit

New York’taki protestoya katılan ünlü oyuncu Robert De Niro, hareketi desteklediğini belirterek Trump yönetimini sert sözlerle eleştirdi. De Niro, “Bu hareketi yüzde 150 destekliyorum” ifadelerini kullanırken, Trump’ı “özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirdi.
De Niro ayrıca Trump’ın sağlık, göçmenlik ve ekonomi politikalarını ve “gereksiz savaşları” eleştirerek, “Krallara hayır deme zamanı. Donald Trump’a hayır deme zamanı” dedi.
