Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/yesilcamin-usta-oyuncusu-serpil-orumcerin-yardim-cagrisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-cok-az-zamanim-1104551289.html
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer'in yardım çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Çok az zamanım kaldı'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer'in yardım çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Çok az zamanım kaldı'
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu Serpil Örümcer maddi olarak zor günler yaşadığını ve evinin kentsel dönüşüme gireceği için evsiz kalacağını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T11:37+0300
2026-03-27T11:37+0300
yaşam
serpil örümcer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079773395_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_213b121ed0ca236e6024165b460b605f.jpg
Türk sinemasında 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Serpil Örümcer, sosyal medyada bir video yayımlayarak yardım istedi. Örümcer kirada oturduğu evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını söyleyerek, 'Çok az zamanım kaldı' dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079773395_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ed3ba6a297e9e476bc07d5d51263be23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serpil örümcer
serpil örümcer

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer'in yardım çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Çok az zamanım kaldı'

11:37 27.03.2026
© Fotoğraf : InstagramSerpil Örümcer
Serpil Örümcer - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu Serpil Örümcer maddi olarak zor günler yaşadığını ve evinin kentsel dönüşüme gireceği için evsiz kalacağını söyleyerek sosyal medyadan destek istedi.
Türk sinemasında 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Serpil Örümcer, sosyal medyada bir video yayımlayarak yardım istedi. Örümcer kirada oturduğu evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını söyleyerek, 'Çok az zamanım kaldı' dedi.

Daha önce de fotoğraflarını satmıştı

Ünlü isim daha önce de faturalarını ödemek için faturalarını satarak gündem olurken şimdi de kirada oturduğu evinin kentsel dönüşüme gireceğini söyleyerek bir video yayımladı. Örümcer şunları söyleyerek destek istedi:
" Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Sosyal medyada yardım çağrısı yapıldı

Örümcer'in bu mesajının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da ünlü isimlere çağrıda bulunarak usta oyuncuya destek olun mesajı paylaştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала