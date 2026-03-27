Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer'in yardım çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Çok az zamanım kaldı'
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu Serpil Örümcer maddi olarak zor günler yaşadığını ve evinin kentsel dönüşüme gireceği için evsiz kalacağını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T11:37+0300
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer'in yardım çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Çok az zamanım kaldı'
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan oyuncu Serpil Örümcer maddi olarak zor günler yaşadığını ve evinin kentsel dönüşüme gireceği için evsiz kalacağını söyleyerek sosyal medyadan destek istedi.
Türk sinemasında 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Serpil Örümcer, sosyal medyada bir video yayımlayarak yardım istedi. Örümcer kirada oturduğu evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını söyleyerek, 'Çok az zamanım kaldı' dedi.
Daha önce de fotoğraflarını satmıştı
Ünlü isim daha önce de faturalarını ödemek için faturalarını satarak gündem olurken şimdi de kirada oturduğu evinin kentsel dönüşüme gireceğini söyleyerek bir video yayımladı. Örümcer şunları söyleyerek destek istedi:
" Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."
Sosyal medyada yardım çağrısı yapıldı
Örümcer'in bu mesajının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı da ünlü isimlere çağrıda bulunarak usta oyuncuya destek olun mesajı paylaştı.