https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/isim-benzerligi-ortaligi-karistirdi-unlu-spor-spikerinden-olmedim-aciklamasi--1104061098.html

İsim benzerliği ortalığı karıştırdı: Ünlü spor spikerinden 'ölmedim' açıklaması

İsim benzerliği ortalığı karıştırdı: Ünlü spor spikerinden 'ölmedim' açıklaması

Sputnik Türkiye

Ünlü spor spikeri Murat Murathanoğlu, Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanıyla isim benzerliği nedeniyle 'hayattayım' açıklaması... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T14:50+0300

2026-03-06T14:50+0300

2026-03-06T14:50+0300

yaşam

basketbol

iş insanı

murat murathanoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104060943_0:183:1054:776_1920x0_80_0_0_88377d68f9b646fd215fe5bcd4dc7507.jpg

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında iş insanı Murat Murathanoğlu hayatını kaybetti. Ama birçok sosyal medya kullanıcısı hayatını kaybeden kişinin spor spikeri Murat Murathanoğlu olduğunu düşünerek başsağlığı mesajları paylaşınca ortalık karıştı. Spor spikeri Murathanoğlu sosyal medyasından 'hayattayım' açıklaması yaptı. İsim benzerliği sosyal medyayı karıştırdıBodrum’da beton mikserinin çarpması sonucu 79 yaşındaki iş insanı Murat Murathanoğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından birçok kullanıcı kazada hayatını kaybeden kişinin, basketbol yorumcusu ve spor yazarı Murat Murathanoğlu olduğunu düşünerek başsağlığı paylaşımlarda bulundu.Bana ve kızıma başsağlığı mesajları geliyorSpor yazarı Murat Murathanoğlu ise bu karmaşayla ilgili açıklama yaptı. Vefat eden kişinin uzaktan akrabası olduğunu belirten Murathanoğlu, "Dünden beri bana, kızıma, aileme başsağlığı mesajları geliyor. Bodrum'da vefat eden Murat Murathanoğlu uzaktan akrabam olur, Allah rahmet eylesin. Ben iyiyim, gazetelerde benim resmimi kullanarak ve ünlü spiker Bodrum'da vefat etti diye yazarak çıkan haberler yanlıştır. Ben şu anda İstanbul'dayım ve iyiyim. İlgilenen ve arayan herkese çok teşekkür ederim Allah hepimize sağlıklı ömür versin." ifadelerini kullandı.Vefat eden ismin Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Melis Murathanoğlu’nun babası işadamı Murat Murathanoğlu öğrenildi.Murat Murathanoğlu kimdir?Türkiye’de basketbol yayınlarıyla tanınan spor spikerlerinden biri olan Murat Murathanoğlu, spikerlik kariyerine 1988 yılında TRT’de Final Four karşılaşmalarını anlatarak adım attı. TRT'de NBA Basketbol Ligi maçları da anlattıDaha sonra Show TV, Cine 5 ve NTV gibi kanallarda NBA ve Türkiye Basketbol Ligi maçlarını anlatan Murathanoğlu, basketbol programları ve spor yazılarıyla da tanındı. Yıllar içinde Türkiye’de NBA yayıncılığının gelişmesinde etkili isimlerden biri olarak gösterildi. Eylül 2019'da Salondaki En Kötü Koltuk adında otobiyografik kitabını yayımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uzerine-agac-devrilmisti-oyuncu-ibrahim-yildiz-hayatini-kaybetti-1103881742.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

basketbol, iş insanı, murat murathanoğlu