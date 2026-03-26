Kripto paraya vergi getirilmesi kanun teklifinden çıkarıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 6 maddesi kabul edildi. Kripto...
2026-03-26T23:10+0300
TBMM Genel Kurulu’nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 6 maddesi kabul edildi. Kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin maddeler ise verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemelerle vergi ve ekonomi alanında önemli değişikliklere gidildi.
Buna göre, şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam giderleri vergi matrahından düşülemeyecek. Vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışına alınırken, bu kuruluşlara sağlanan KDV istisnası da kaldırıldı.
Serbest bölgelerde üretim yapanların ihracat kazançlarına vergi istisnası getirilirken, işsizlik sigortası priminde devlet payını artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.
Düzenlemeyle ayrıca BOTAŞ’ın kamuya olan borçlarının, Hazine’den alacaklarına karşılık mahsup edilmesine yönelik hükümler yer aldı.
Öte yandan, kripto varlıklara ilişkin maddeler tekliften çıkarılırken, görüşmelere ara verilerek birleşim ertelendi.