'Zombi hücre' projesi: Tekrar hayata döndürüldüler

Bilim insanları, ölü bir bakteriye başka bir canlıya ait genom ekleyerek onu yeniden çalışır hale getirdi. 'Zombi hücre' olarak adlandırılan bu gelişmenin, tıp... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının, ölü bir bakteriyi yeniden ‘canlandırmayı’ başardığı ve ortaya çıkan hücrelerin ‘zombi hücre’ olarak tanımlandığı aktarıldı.Araştırmada, önce bir bakterinin genetik yapısının etkisiz hale getirildiği, ardından başka bir bakteriye ait tam genomun hücreye yerleştirildiği belirtildi.Bu işlem sonrası bazı hücrelerin yeniden büyümeye ve bölünmeye başladığı ifade edildi.Hayat ile ölüm arasındaki sınır tartışılıyorAraştırmaya katılan bilim insanlarından birinin, "Bir hücreyi genomu olmadan aldığınızda işlevsel olarak ölüdür. Ama yeni bir genom eklediğinizde yeniden hayata döner" dediği aktarıldı.Uzmanların, bu gelişmenin ‘yaşam nedir?’ sorusunu yeniden gündeme getirdiğini belirttiği ifade edildi.Başka bir bilim insanının ise, "Bu çalışma, yaşam ile yaşam olmayan arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Yeni teknolojinin potansiyeli büyükBu yöntemin, gelecekte özel amaçlı mikroorganizmalar üretmek için kullanılabileceği ifade edildi.Bilim insanlarının, bu teknolojinin ilaç üretimi, çevre temizliği ve enerji alanında kullanılabileceğini düşündüğü aktarıldı.Ayrıca yöntemin, genetik materyalin hücrelere aktarımını daha kontrollü ve güvenilir hale getirebileceği belirtildi.Güvenlik ve gelecek tartışmalarıUzmanların, bu tür çalışmaların biyogüvenlik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.Araştırmada kullanılan bakterilerin hayvanlarda hastalığa yol açabildiği ancak yapılan değişikliklerin tehlikeyi artırmasının beklenmediği aktarıldı.Yetkililerin, laboratuvar ortamında uygulanan güvenlik önlemleri sayesinde riskin düşük tutulduğunu belirttiği ifade edildi.Araştırma, ABD’nin California eyaletinde bulunan J. Craig Venter Institute (JCVI) bünyesinde gerçekleştirildi.

