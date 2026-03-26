- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
'Zombi hücre' projesi: Tekrar hayata döndürüldüler
Bilim insanları, ölü bir bakteriye başka bir canlıya ait genom ekleyerek onu yeniden çalışır hale getirdi. ‘Zombi hücre’ olarak adlandırılan bu gelişmenin, tıp... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
hücre, zombi, bakteri, enerji, tıp
17:30 26.03.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturZombi hücre
Zombi hücre - Sputnik Türkiye, 26.03.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Bilim insanları, ölü bir bakteriye başka bir canlıya ait genom ekleyerek onu yeniden çalışır hale getirdi. ‘Zombi hücre’ olarak adlandırılan bu gelişmenin, tıp ve enerji alanında yeni kapılar açabileceği belirtildi.
Bilim insanlarının, ölü bir bakteriyi yeniden ‘canlandırmayıbaşardığı ve ortaya çıkan hücrelerin zombi hücre olarak tanımlandığı aktarıldı.
Araştırmada, önce bir bakterinin genetik yapısının etkisiz hale getirildiği, ardından başka bir bakteriye ait tam genomun hücreye yerleştirildiği belirtildi.
Bu işlem sonrası bazı hücrelerin yeniden büyümeye ve bölünmeye başladığı ifade edildi.

Hayat ile ölüm arasındaki sınır tartışılıyor

Araştırmaya katılan bilim insanlarından birinin, "Bir hücreyi genomu olmadan aldığınızda işlevsel olarak ölüdür. Ama yeni bir genom eklediğinizde yeniden hayata döner" dediği aktarıldı.
Uzmanların, bu gelişmenin yaşam nedir?’ sorusunu yeniden gündeme getirdiğini belirttiği ifade edildi.
Başka bir bilim insanının ise, "Bu çalışma, yaşam ile yaşam olmayan arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Yeni teknolojinin potansiyeli büyük

Bu yöntemin, gelecekte özel amaçlı mikroorganizmalar üretmek için kullanılabileceği ifade edildi.
Bilim insanlarının, bu teknolojinin ilaç üretimi, çevre temizliği ve enerji alanında kullanılabileceğini düşündüğü aktarıldı.
Ayrıca yöntemin, genetik materyalin hücrelere aktarımını daha kontrollü ve güvenilir hale getirebileceği belirtildi.

Güvenlik ve gelecek tartışmaları

Uzmanların, bu tür çalışmaların biyogüvenlik açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
Araştırmada kullanılan bakterilerin hayvanlarda hastalığa yol açabildiği ancak yapılan değişikliklerin tehlikeyi artırmasının beklenmediği aktarıldı.
Yetkililerin, laboratuvar ortamında uygulanan güvenlik önlemleri sayesinde riskin düşük tutulduğunu belirttiği ifade edildi.
Araştırma, ABD’nin California eyaletinde bulunan J. Craig Venter Institute (JCVI) bünyesinde gerçekleştirildi.
