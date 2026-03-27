Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine dev zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı. Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi. Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması akaryakıt fiyatlarını artırdı.Motorine zamMotorinde bugün devreye giren indirimin ardından 6.23 liralık zam beklentisi ortaya çıktı.Yarından itibaren zammın akaryakıt pompalarına yansıtılması bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.

