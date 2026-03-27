https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-motorine-dev-zam-geliyor-1104546550.html
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine dev zam geliyor
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
abd
i̇ran
körfez
motorin
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
abd
i̇ran
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez bölgesine yayıldı ve Hürmüz Boğazı'nda gemiler mahsur kaldı. Giriş ve çıkış yapamayan gemiler ticareti de olumsuz etkiledi. Tedarik zincirleri kırılırken küresel olarak petrolün yüzde 30'a yakının geçtiği Hürmüz'ün işlevsiz kalması akaryakıt fiyatlarını artırdı.
Motorinde bugün devreye giren indirimin ardından 6.23 liralık zam beklentisi ortaya çıktı.
Yarından itibaren zammın akaryakıt pompalarına yansıtılması bekleniyor.
Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.