Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Benzin ve motorine indirim geldi: Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
Benzin ve motorine indirim geldi: Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
Rekor seviyelere çıkan akaryakıt fiyatlarında gece yarısı indirime gidildi. Motorinde 3,72 lira, benzinde 55 kuruş düşüş yaşandı. İndirimin ardından motorin... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Rekor seviyelere çıkan akaryakıt fiyatlarında gece yarısı indirime gidildi. Motorinde 3,72 lira, benzinde 55 kuruş düşüş yaşandı. İndirimin ardından motorin fiyatı İstanbul’da 74,03 TL’ye, Ankara’da 75,15 TL’ye, İzmir’de ise 75,42 TL’ye geriledi.
Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kapatılmasıyla petrolde yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da eritilmesiyle birlikte zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı ve fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

Son zamlarla birlikte motorin fiyatı 81 liraya kadar çıkmıştı. Son gelişmelerle birlikte gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim uygulandı. Buna göre motorinde 3,72 lira, benzinde ise 55 kuruş indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Yapılan indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul’da 74,03 TL’ye, Ankara’da 75,15 TL’ye, İzmir’de ise 75,42 TL’ye düştü. Doğu illerinde ise motorin 77 lira, benzin ise 65 lira seviyelerine indi.
