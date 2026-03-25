Benzin ve motorine indirim geldi: Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Benzin ve motorine indirim geldi: Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Sputnik Türkiye

Rekor seviyelere çıkan akaryakıt fiyatlarında gece yarısı indirime gidildi. Motorinde 3,72 lira, benzinde 55 kuruş düşüş yaşandı.

2026-03-25T09:35+0300

2026-03-25T09:35+0300

2026-03-25T09:35+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kapatılmasıyla petrolde yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Eşel mobil sistemindeki tutarların da eritilmesiyle birlikte zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı ve fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.Son zamlarla birlikte motorin fiyatı 81 liraya kadar çıkmıştı. Son gelişmelerle birlikte gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim uygulandı. Buna göre motorinde 3,72 lira, benzinde ise 55 kuruş indirim yapıldı.Güncel akaryakıt fiyatları belli olduYapılan indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul’da 74,03 TL’ye, Ankara’da 75,15 TL’ye, İzmir’de ise 75,42 TL’ye düştü. Doğu illerinde ise motorin 77 lira, benzin ise 65 lira seviyelerine indi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, benzin fiyatları, motorin