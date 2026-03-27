Star Wars hatırası rekor kırdı: C-3PO'nun bilinen tek örneği açık artırmanın en pahalı parçası oldu
'İmparatorun Dönüşü' filminde kullanılan C-3PO başı, ABD'de düzenlenen açık artırmada 1 milyon doların üzerinde satılarak müzayedenin en pahalı parçası oldu. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
Yıldız Savaşları: Bölüm V - İmparatorun Dönüşü filminde kullanılan ışıklı C-3PO başı, ABD’de düzenlenen açık artırmada 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.
Los Angeles’taki Propstore tarafından düzenlenen müzayede kapsamında satışa sunulan parça, koleksiyon piyasasında bilinen tek örnek olmasıyla dikkat çekti. Açık artırma öncesinde 350 bin ila 700 bin dolar arasında değer biçilen obje, 1 milyon 58 bin 400 dolara alıcı buldu.
Müzayededeki en pahalı parça
Açık artırmanın en yüksek fiyatlı ürünü olan C-3PO başının yanı sıra, farklı filmlerden hatıra eşyaları da satışa çıktı.
Jaws filminde Robert Shaw tarafından kullanılan zıpkın silahı 327 bin 600 dolara satılırken, Yeni Hyaat filminde Tom Hanks ile özdeşleşen Wilson voleybol topu 189 bin dolara alıcı buldu.
Ayrıca Yüzüklerin Efendisi serisinde kullanılan kırık bir kılıç parçası da 252 bin dolara satıldı. Satışa sunulan parçalar arasında 1971 yapımı Willy Wonka & the Chocolate Factory filmine ait altın bilet de yer aldı.
Star Wars parçaları rekor fiyata satılıyor
Geçtiğim senenin aralık ayında, Yıldız Savaşları (Star Wars) evrenini dünyaya tanıtan ilk görsel olarak tarihe geçen ikonik tablo, Heritage Auctions müzayede evi tarafından 3 milyon 875 bin dolara satıldı. İkonik film posterine dönüştürülen eser, 1977 yılında filmin vizyona girmesinden kısa süre önce gazete ilanlarında ve tanıtım materyallerinde kullanılmıştı.