İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/sosyal-medyada-tanisip-restoranda-fahis-hesap-odetiyorlardi-7-supheli-gozaltina-alindi--1104540617.html
Sosyal medyada tanışıp restoranda fahiş hesap ödetiyorlardı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada tanışıp restoranda fahiş hesap ödetiyorlardı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara'daki dolandırıcılık olayında sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere gittikleri restoranda gelen fahiş hesabı ödeten 2 kadınla birlikte hareket... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T02:40+0300
2026-03-27T02:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104057445_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34f59ebae28c0b61885ce4d42377cef9.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104057445_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2b2e54da35adc3ca95a7bb5fe0ef1102.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
02:40 27.03.2026 (güncellendi: 02:47 27.03.2026)
© AASosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
© AA
Abone ol
Ankara'daki dolandırıcılık olayında sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere gittikleri restoranda gelen fahiş hesabı ödeten 2 kadınla birlikte hareket ettikeri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle restoranda buluşup fahiş hesap ödeten şüpheliler olduğuna yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.
Şikayetçinin iddiasına göre talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE
00:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
