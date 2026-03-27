https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/sosyal-medyada-tanisip-restoranda-fahis-hesap-odetiyorlardi-7-supheli-gozaltina-alindi--1104540617.html

Sosyal medyada tanışıp restoranda fahiş hesap ödetiyorlardı: 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'daki dolandırıcılık olayında sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere gittikleri restoranda gelen fahiş hesabı ödeten 2 kadınla birlikte hareket... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T02:40+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104057445_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_34f59ebae28c0b61885ce4d42377cef9.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle restoranda buluşup fahiş hesap ödeten şüpheliler olduğuna yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.Şikayetçinin iddiasına göre talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

