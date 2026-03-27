Sosyal medyada tanışıp restoranda fahiş hesap ödetiyorlardı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada tanışıp restoranda fahiş hesap ödetiyorlardı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'daki dolandırıcılık olayında sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere gittikleri restoranda gelen fahiş hesabı ödeten 2 kadınla birlikte hareket... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T02:40+0300
2026-03-27T02:40+0300
2026-03-27T02:47+0300
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle restoranda buluşup fahiş hesap ödeten şüpheliler olduğuna yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.Şikayetçinin iddiasına göre talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, sosyal medya
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, sosyal medya
Sosyal medyada tanışıp restoranda fahiş hesap ödetiyorlardı: 7 şüpheli gözaltına alındı
02:40 27.03.2026 (güncellendi: 02:47 27.03.2026)
Ankara'daki dolandırıcılık olayında sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere gittikleri restoranda gelen fahiş hesabı ödeten 2 kadınla birlikte hareket ettikeri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle restoranda buluşup fahiş hesap ödeten şüpheliler olduğuna yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.
Şikayetçinin iddiasına göre talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.