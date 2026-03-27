Sivas'ta umre dolandırıcılığı: 125 kişi polise başvurdu

Sivas'ta umre dolandırıcılığı: 125 kişi polise başvurdu

Sputnik Türkiye

Sivas’ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T00:22+0300

2026-03-27T00:22+0300

2026-03-27T00:22+0300

türki̇ye

türkiye

sivas

umre

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

tapu dolandırıcılığı

banka dolandırıcılığı

İddiaya göre umreye gitmek isteyenler, bir firmanın yetkilisi olduğu belirtilen N.T. isimli kişiyle iletişime geçti.Gerekli evrakları ve ücretleri gönderen 125 umre adayı, kendilerine bildirilecek hareket tarihini beklemeye başladı. Ancak bir süre sonra firma yetkilisine ulaşamayanlar, dolandırıldıklarını düşünerek kentteki polis merkezi amirliklerine giderek şikayetçi oldu.Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

türki̇ye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sivas, umre, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, tapu dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı