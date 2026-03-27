Sivas'ta umre dolandırıcılığı: 125 kişi polise başvurdu
Sivas'ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T00:22+0300
türkiye, sivas, umre, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, tapu dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı
Sivas'ta umre dolandırıcılığı: 125 kişi polise başvurdu
Sivas’ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.
İddiaya göre umreye gitmek isteyenler, bir firmanın yetkilisi olduğu belirtilen N.T. isimli kişiyle iletişime geçti.
Gerekli evrakları ve ücretleri gönderen 125 umre adayı, kendilerine bildirilecek hareket tarihini beklemeye başladı. Ancak bir süre sonra firma yetkilisine ulaşamayanlar, dolandırıldıklarını düşünerek kentteki polis merkezi amirliklerine giderek şikayetçi oldu.
Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.