Sanatçı Orhan Esen hayatını kaybetti

Sanatçı Orhan Esen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk sanat müziği, arabesk müzik müziğin önemli isimlerinden Orhan Esen, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T11:44+0300

2026-03-27T11:44+0300

2026-03-27T11:46+0300

Türk sanat müziği, arabesk müzik ve fantezi müziğin sevilen sanatçısı, besteci ve müzik öğretmeni Orhan Esen, hayatını kaybetti.Ölüm haberini yeğeni duyurduSanatçının ölüm haberini, yeğeni sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, Orhan Esen’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Yeğeni yaptığı açıklamada, "Dayım Orhan Esen'i kalp krizinden kaybettik. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/yesilcamin-usta-oyuncusu-serpil-orumcerin-yardim-cagrisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-cok-az-zamanim-1104551289.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanatçı, arabesk, orhan esen