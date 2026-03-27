Rusya, 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatını yasaklıyor

Rusya, 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatını yasaklıyor

Sputnik Türkiye

Rusya, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren benzin üreten şirketlere ihracat yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hükümet, ilgili kararın, iç piyasada fiyat istikrarını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T22:18+0300

2026-03-27T22:18+0300

2026-03-27T22:18+0300

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasada fiyatları istikrara kavuşturmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla, 1 Nisan 2026’dan itibaren benzin üreticilerinin ihracatına yasak getirilmesi için Enerji Bakanlığı’na karar taslağı hazırlama talimatı verdi. Ülkede şu anda sadece üretici olmayan ihracatçılara yönelik yasak yürürlükte bulunuyor.Hükümetin basın servisinden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Enerji Bakanlığı’na, 1 Nisan 2026’dan itibaren benzin ihracatının yasaklanmasına ilişkin karar taslağını hazırlama talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, adımın temel hedefinin 'fiyatların istikrara kavuşturulması ve iç pazarın öncelikli olarak tedarik edilmesi' olduğu vurgulandı.Şu anda Rusya’da benzin ihracat yasağı yalnızca üretici olmayan ihracatçılar için geçerli. Büyük petrol şirketlerine yönelik kısıtlama ise bu yıl ocak ayında kaldırılmıştı.Novak ise yaptığı açıklamada, petrol şirketlerinin benzin ve dizel yakıtta yeterli stoklara sahip olduklarını, ayrıca iç talebi karşılayacak düzeyde yüksek rafineri kapasitesiyle çalıştıklarını teyit ettiklerini söyledi.2025 yılı sonlarında alınan kararla, tüm ihracatçılar için geçerli benzin ihracat yasağı mart ayına kadar uzatılmış, ayrıca üretici olmayan traderlar, petrol depolama tesisleri ve yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonun altında olan kuruluşlar için dizel yakıt ihracatına da ambargo konulmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Nisan 2026’dan itibaren üretici şirketler de benzin ihracatı yasağına tabi olacak.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr novak, rusya enerji bakanlığı, hükümet, benzin, i̇hracat, yasak, dizel yakıt, petrol