Rusya, 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatını yasaklıyor
Rusya, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren benzin üreten şirketlere ihracat yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hükümet, ilgili kararın, iç piyasada fiyat istikrarını... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/avrupada-enerji-krizi-derinlesiyor-polonyada-dizel-yakit-fiyatlarinda-rekor-seviyelere-ulasildi-1104527753.html
Rusya, 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatını yasaklıyor

© AFP 2023 / ANDREY GOLOVANOV Rusya'da Gazprom'a ait bir petrol tesisinde çalışan bir işçi
Rusya, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren benzin üreten şirketlere ihracat yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hükümet, ilgili kararın, iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak ve yurt içi talebi öncelikli olarak karşılamak amacıyla alındığını açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasada fiyatları istikrara kavuşturmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla, 1 Nisan 2026’dan itibaren benzin üreticilerinin ihracatına yasak getirilmesi için Enerji Bakanlığı’na karar taslağı hazırlama talimatı verdi. Ülkede şu anda sadece üretici olmayan ihracatçılara yönelik yasak yürürlükte bulunuyor.
Hükümetin basın servisinden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Enerji Bakanlığı’na, 1 Nisan 2026’dan itibaren benzin ihracatının yasaklanmasına ilişkin karar taslağını hazırlama talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, adımın temel hedefinin 'fiyatların istikrara kavuşturulması ve iç pazarın öncelikli olarak tedarik edilmesi' olduğu vurgulandı.
Şu anda Rusya’da benzin ihracat yasağı yalnızca üretici olmayan ihracatçılar için geçerli. Büyük petrol şirketlerine yönelik kısıtlama ise bu yıl ocak ayında kaldırılmıştı.
Novak ise yaptığı açıklamada, petrol şirketlerinin benzin ve dizel yakıtta yeterli stoklara sahip olduklarını, ayrıca iç talebi karşılayacak düzeyde yüksek rafineri kapasitesiyle çalıştıklarını teyit ettiklerini söyledi.
2025 yılı sonlarında alınan kararla, tüm ihracatçılar için geçerli benzin ihracat yasağı mart ayına kadar uzatılmış, ayrıca üretici olmayan traderlar, petrol depolama tesisleri ve yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonun altında olan kuruluşlar için dizel yakıt ihracatına da ambargo konulmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Nisan 2026’dan itibaren üretici şirketler de benzin ihracatı yasağına tabi olacak.
EKONOMİ
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Polonya'da dizel yakıt fiyatlarında rekor seviyelere ulaşıldı
Dün, 15:00
