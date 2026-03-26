https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/avrupada-enerji-krizi-derinlesiyor-polonyada-dizel-yakit-fiyatlarinda-rekor-seviyelere-ulasildi-1104527753.html

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Polonya'da dizel yakıt fiyatlarında rekor seviyelere ulaşıldı

Polonya'da dizel fiyatları tarihi zirveye çıkarak litre başına 8,69 zloty'ye ulaştı. Bir haftada 93 grosz artan fiyatlar, küresel enerji krizinin etkisini... 26.03.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6dad956deb8901a38af1ca92abe41570.jpg

Polonya’da dizel yakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. money.pl’nin aktardığı son verilere göre, ülkede dizelin litre fiyatı ortalama 8,69 zloty (yaklaşık 2,36 dolar) seviyesine yükseldi. Bu rakam, Polonya tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek fiyat olarak dikkat çekiyor.Bir haftada sert artışYalnızca bir hafta içinde dizel fiyatlarının ortalama 93 grosz (0,25 dolar) artması, piyasadaki dalgalanmanın boyutunu ortaya koydu.Aynı dönemde 95 oktan benzin fiyatı da yükselerek litre başına 7,14 zloty (1,94 dolar) seviyesine çıktı. Benzin fiyatlarında haftalık artışın yaklaşık 35 grosz (0,10 dolar) olduğu belirtildi.Önceki rekor geride kaldıYeni fiyat seviyesi, Polonya’da daha önce kaydedilen en yüksek dizel fiyatını da geride bıraktı.Ülkede önceki rekor, 19 Ekim 2022’de litre başına 8,08 zloty olarak kayıtlara geçmişti. Son artışla birlikte bu eşik de aşılmış oldu.Küresel gerilim fiyatları tetikliyorUzmanlara göre fiyatlardaki sert yükselişin arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim bulunuyor. 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleri, küresel enerji piyasalarında belirsizliği artırdı.Hürmüz Boğazı etkisiİran çevresinde artan gerilim, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda fiili bir abluka riskine yol açtı.Basra Körfezi’nden dünya piyasalarına petrol ve LNG sevkiyatının önemli kısmının bu güzergâhtan yapılması nedeniyle, arzın daralması ihtimali fiyatları doğrudan yukarı çekiyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

polonya, hürmüz boğazı, i̇ran, benzin, benzin fiyatları, motorin