Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Polonya'da dizel yakıt fiyatlarında rekor seviyelere ulaşıldı
Polonya'da dizel fiyatları tarihi zirveye çıkarak litre başına 8,69 zloty'ye ulaştı. Bir haftada 93 grosz artan fiyatlar, küresel enerji krizinin etkisini... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T15:00+0300
2026-03-26T15:01+0300
polonya
hürmüz boğazı
i̇ran
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
15:00 26.03.2026 (güncellendi: 15:01 26.03.2026)
Polonya’da dizel fiyatları tarihi zirveye çıkarak litre başına 8,69 zloty’ye ulaştı. Bir haftada 93 grosz artan fiyatlar, küresel enerji krizinin etkisini gözler önüne serdi. İran merkezli gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki riskler, petrol arzını baskılayarak fiyatları yukarı çekti.
Polonya’da dizel yakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. money.pl’nin aktardığı son verilere göre, ülkede dizelin litre fiyatı ortalama 8,69 zloty (yaklaşık 2,36 dolar) seviyesine yükseldi. Bu rakam, Polonya tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek fiyat olarak dikkat çekiyor.

Bir haftada sert artış

Yalnızca bir hafta içinde dizel fiyatlarının ortalama 93 grosz (0,25 dolar) artması, piyasadaki dalgalanmanın boyutunu ortaya koydu.
Aynı dönemde 95 oktan benzin fiyatı da yükselerek litre başına 7,14 zloty (1,94 dolar) seviyesine çıktı. Benzin fiyatlarında haftalık artışın yaklaşık 35 grosz (0,10 dolar) olduğu belirtildi.

Önceki rekor geride kaldı

Yeni fiyat seviyesi, Polonya’da daha önce kaydedilen en yüksek dizel fiyatını da geride bıraktı.
Ülkede önceki rekor, 19 Ekim 2022’de litre başına 8,08 zloty olarak kayıtlara geçmişti. Son artışla birlikte bu eşik de aşılmış oldu.

Küresel gerilim fiyatları tetikliyor

Uzmanlara göre fiyatlardaki sert yükselişin arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim bulunuyor. 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleri, küresel enerji piyasalarında belirsizliği artırdı.

Hürmüz Boğazı etkisi

İran çevresinde artan gerilim, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda fiili bir abluka riskine yol açtı.
Basra Körfezi’nden dünya piyasalarına petrol ve LNG sevkiyatının önemli kısmının bu güzergâhtan yapılması nedeniyle, arzın daralması ihtimali fiyatları doğrudan yukarı çekiyor.
