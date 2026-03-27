Rubio: Zelenskiy ABD güvenlik garantileri konusunda yalan söylüyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vladimir Zelenskiy’nin, ABD’nin Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin Donbass’tan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çekilmesine... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T21:24+0300

ABD Dışişleri Bakanı Marko Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy’nin, Washington’un güvenlik garantilerini Donbass’tan Ukrayna ordusunun çekilmesi şartına bağladığı yönündeki açıklamalarını “yalan” olarak tanımladı. Rubio, ABD’nin Rusya’nın Donbass konusundaki tutumunu Kiev’e ilettiğini, tercih yapma sırasının artık Ukrayna’da olduğunu söyledi.Rubio, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya’nın Donbass konusundaki tutumunu detaylı bir şekilde açıkladığını ifade ederek, kararın artık Kiev'de olduğunu vurguladı.Ayrıca Rubio, ABD’nin Kiev’e sağlayacağı güvenlik garantilerinin, çatışma tamamen sona ermeden yürürlüğe girmeyeceğini vurgulayarak, bu mesajın Vladimir Zelenskiy’e açıkça iletildiğini belirtti.Washington’un Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmasının önemine dikkat çeken Rubio, Rusya’nın nükleer silahlara sahip güçlü bir ülke olmaya devam ettiğini anımsattı.Yılın başından bu yana Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında üç tur görüşme gerçekleştirildi. Son görüşme 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapıldı. Sputnik’in bir kaynağına göre, taraflar herhangi bir belge imzalamadı. Yeni görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda ise henüz bir netlik bulunmuyor.

