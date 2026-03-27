https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/resmi-gazetede-yayimlandi-toplu-tasima-20-ay-ucretsiz-oldu-kimler-yararlanacak-1104550022.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu, kimler yararlanacak?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nda görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde görevli... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
toplu taşıma
ticaret bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_099601c8baf71ac59f511ebde2aae8a9.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c298280d4bc66a91c7e515f2ef364d79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ticaret Bakanlığı'nda görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyelerce sunulan toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027’ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte bazı kamu görevlilerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı.
Ücretsiz toplu taşıma hakkı 2027 sonuna kadar sürecek
Buna göre Ticaret Bakanlığı'nda görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027’ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Kimler ücretsiz yararlanacak?
Düzenleme kapsamında ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanacak gruplar şöyle sıralandı: Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları ve Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları.