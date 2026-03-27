Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/resmi-gazetede-yayimlandi-toplu-tasima-20-ay-ucretsiz-oldu-kimler-yararlanacak-1104550022.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu, kimler yararlanacak?
Resmi Gazete’de yayımlandı: Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu, kimler yararlanacak?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nda görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde görevli... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_099601c8baf71ac59f511ebde2aae8a9.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/yeni-vergi-aciklandi-stopaj-oranlarinda-degisiklik-yapildi-yuzde-175-uygulanacak-1104546743.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c298280d4bc66a91c7e515f2ef364d79.jpg
11:18 27.03.2026
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 27.03.2026
© AA
Abone ol
Ticaret Bakanlığı'nda görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyelerce sunulan toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027’ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte bazı kamu görevlilerinin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma süresi uzatıldı.

Ücretsiz toplu taşıma hakkı 2027 sonuna kadar sürecek

Buna göre Ticaret Bakanlığı'nda görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027’ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Kimler ücretsiz yararlanacak?

Düzenleme kapsamında ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanacak gruplar şöyle sıralandı: Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları ve Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
EKONOMİ
09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
