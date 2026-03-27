Putin, Güvenlik Konseyi’ni topladı: Avrupa politikası görüşüldü
Avrupa’yla ilişkilerde yaşanan krizden Rusya’nın sorumlu olmadığını kaydeden Putin, ilişkileri onarmaktan asla vazgeçmediklerini belirtti. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T15:55+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/medvedev-ortadoguda-henuz-bir-cozum-ufukta-gorunmuyor-1104559687.html
15:54 27.03.2026 (güncellendi: 15:55 27.03.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya’nın Avrupa politikasını değerlendirmeyi teklif etti.
Toplantının başında, bugünkü konunun Rusya’nın Avrupa politikası olduğunu belirten Putin, Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin krizde olmasından Moskova’nın sorumlu olmadığını kaydederek, “Öte yandan bu ilişkileri geliştirmekten, bu ilişkileri yeniden kurmaktan asla vazgeçmedik” ifadesini kullandı.
Bu noktada, Ukrayna olaylarına yapılan atıfların yeterli gerekçelere sahip olmadığını söyleyen Rusya lideri, şunu dedi:
Çünkü kriz, ABD’nin eski yönetimi ve Avrupa'nın bazı önde gelen ülkeleri yüzünden çıktı. Ukrayna'daki darbeyi desteklediler ve bu da Ukrayna'da halen devam eden trajik olaylar zincirini tetikledi.
Putin, toplantının devamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan, Avrupa istikametinde yapılan çalışmaları anlatmasını istedi.