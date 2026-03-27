https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/medvedev-ortadoguda-henuz-bir-cozum-ufukta-gorunmuyor-1104559687.html

Medvedev: Ortadoğu'da henüz bir çözüm ufukta görünmüyor

Ortadoğu’da er ya geç uzlaşmaya varılacağını dile getiren Medvedev, henüz durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti. 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T15:16+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569426_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_188c87d44edb02d5dacad95fa8772415.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmaya ve ABD’nin İran’a yönelik olası kara operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.“Er ya da geç bir tür uzlaşma muhtemelen gerçekleşecek” diye söze başlayan Medvedev, şunu dedi:İran operasyonun sonuçlarıİran dini lideri Ali Hameney’in öldürülmesinin ardından dünya genelinde ABD’lilere karşı intikam eylemlerinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Rus yetkili, uzmanların da bu görüşte olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin tüm Körfez ülkelerini yalnızca kendini ve İsrail'i savunduğuna, başka kimseyi savunmadığına açıkça ikna ettiğini dile getiren Medvedev, bunun tüm Körfez ülkelerine net bir ders olduğunu kaydederek şunu ekledi:İran’a olası kara harekatıİran’a olası kara harekatının tüm bölge için sonuçlarının ölümcül olacağına inandığını söyleyen Medvedev, şunu dedi:Hamaney’in öldürülmesinden sonra İran'ın bir şekilde nükleer denemelere devam edeceğinden şüphe duymadığını söyleyen Rus yetkili, “Dolayısıyla, er ya da geç nükleer silahlara sahip olacaklar. Bunu ilk çatışmadan sonra söylemiştim ve bu Amerikan yetkililerini kızdırmıştı. Ancak şüphesiz ki, durum şimdi çok daha kötü görünüyor” diye ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

