https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/medvedev-ortadoguda-henuz-bir-cozum-ufukta-gorunmuyor-1104559687.html
Medvedev: Ortadoğu'da henüz bir çözüm ufukta görünmüyor
Medvedev: Ortadoğu'da henüz bir çözüm ufukta görünmüyor
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da er ya geç uzlaşmaya varılacağını dile getiren Medvedev, henüz durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T15:16+0300
2026-03-27T15:16+0300
2026-03-27T15:15+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev
ortadoğu
abd
i̇ran
ayetullah ali hamaney
nükleer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569426_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_188c87d44edb02d5dacad95fa8772415.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmaya ve ABD’nin İran’a yönelik olası kara operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.“Er ya da geç bir tür uzlaşma muhtemelen gerçekleşecek” diye söze başlayan Medvedev, şunu dedi:İran operasyonun sonuçlarıİran dini lideri Ali Hameney’in öldürülmesinin ardından dünya genelinde ABD’lilere karşı intikam eylemlerinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Rus yetkili, uzmanların da bu görüşte olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin tüm Körfez ülkelerini yalnızca kendini ve İsrail'i savunduğuna, başka kimseyi savunmadığına açıkça ikna ettiğini dile getiren Medvedev, bunun tüm Körfez ülkelerine net bir ders olduğunu kaydederek şunu ekledi:İran’a olası kara harekatıİran’a olası kara harekatının tüm bölge için sonuçlarının ölümcül olacağına inandığını söyleyen Medvedev, şunu dedi:Hamaney’in öldürülmesinden sonra İran'ın bir şekilde nükleer denemelere devam edeceğinden şüphe duymadığını söyleyen Rus yetkili, “Dolayısıyla, er ya da geç nükleer silahlara sahip olacaklar. Bunu ilk çatışmadan sonra söylemiştim ve bu Amerikan yetkililerini kızdırmıştı. Ancak şüphesiz ki, durum şimdi çok daha kötü görünüyor” diye ekledi.
rusya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082569426_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_e70002855d81286cd2f6f19e2b8de6bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, ortadoğu, abd, i̇ran, ayetullah ali hamaney, nükleer
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, ortadoğu, abd, i̇ran, ayetullah ali hamaney, nükleer
Medvedev: Ortadoğu'da henüz bir çözüm ufukta görünmüyor
Ortadoğu’da er ya geç uzlaşmaya varılacağını dile getiren Medvedev, henüz durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki çatışmaya ve ABD’nin İran’a yönelik olası kara operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Er ya da geç bir tür uzlaşma muhtemelen gerçekleşecek” diye söze başlayan Medvedev, şunu dedi:
Ancak son 70-80 yıldır Ortadoğu barış sürecinde neler olup bittiğini hatırlayalım. Orada barışçıl bir çözümün belirtisi yok. Durum giderek kötüleşiyor. Bir çatışma diğerini takip ediyor, sonra da Gazze. Ama bu çatışma bile barış getirmedi. Bu nedenle tahminim şu ki, bu çatışmaya barışçıl bir çözüm henüz ufukta görünmüyor.
İran operasyonun sonuçları
İran dini lideri Ali Hameney’in öldürülmesinin ardından dünya genelinde ABD’lilere karşı intikam eylemlerinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Rus yetkili, uzmanların da bu görüşte olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun anlaşılması gerekir, çünkü orada farklı akımların varlığına bakılmaksızın birçok Şii bulunuyor. Onlar Yüksek Liderin öldürülmesini en yüksek manevi şahsiyetin, patriğin suikastı olarak algılıyorlar. İnanıyorum ki, bu tür eylemlerin sadece başlangıcına tanık oluyoruz.
ABD'nin tüm Körfez ülkelerini yalnızca kendini ve İsrail'i savunduğuna, başka kimseyi savunmadığına açıkça ikna ettiğini dile getiren Medvedev, bunun tüm Körfez ülkelerine net bir ders olduğunu kaydederek şunu ekledi:
Dahası, şu anda biraz kışkırtıcı olabilecek ama zaten tartışılmakta olan bir şey söyleyeceğim. Körfez ülkelerinin, en azından bazılarının, kendi nükleer kalkanlarını oluşturacaklarından neredeyse eminim. Bu da, doğal olarak, durumu giderek daha da kötüleştirecek.
İran’a olası kara harekatı
İran’a olası kara harekatının tüm bölge için sonuçlarının ölümcül olacağına inandığını söyleyen Medvedev, şunu dedi:
Tüm taraflar için ölümcül olur. Çünkü ABD’den bu kadar uzakta böyle bir kara operasyonuna girişmek, Vietnam'da yaşananlara benzer sonuçlar doğurma riski taşıyor.
Hamaney’in öldürülmesinden sonra İran'ın bir şekilde nükleer denemelere devam edeceğinden şüphe duymadığını söyleyen Rus yetkili, “Dolayısıyla, er ya da geç nükleer silahlara sahip olacaklar. Bunu ilk çatışmadan sonra söylemiştim ve bu Amerikan yetkililerini kızdırmıştı. Ancak şüphesiz ki, durum şimdi çok daha kötü görünüyor” diye ekledi.