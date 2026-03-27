Netanyahu'dan askerlik süresi sinyali: 'Personel açığı nedeniyle uzatılacak'
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusundaki personel krizi nedeniyle zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının gündeme alınacağını açıkladı. İsrail... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
lübnan
zorunlu askerlik
i̇srail
i̇ran
lübnan
09:25 27.03.2026
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusundaki personel krizi nedeniyle zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının gündeme alınacağını açıkladı. İsrail ordusunda binlerce asker açığı bulunduğu belirtildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, orduda yaşanan personel açığı nedeniyle zorunlu askerlik süresinin uzatılmasının gündeme getirileceğini duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in “Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek” sözlerine yanıt verdi.
Netanyahu, Pesah Bayramı’nın ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını ele alacaklarını ifade etti.
Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasına yönelik düzenlemelerde gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına da değinen Netanyahu, “Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz” dedi.
Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir’e, Pesah Bayramı’nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin birlikte değerlendirileceğini taahhüt etti.

Orduda 15 bin asker açığı var

İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunda halihazırda 8 bini muharip olmak üzere toplam 15 bin asker açığı bulunduğunu bildirdi.
İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi’nin yarısının işgal altında tutulması ve Batı Şeria’da yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanması nedeniyle personel ihtiyacının arttığını belirtti. Yetkililer, “Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, İsrail’de Haredilerin askerlikten muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin tartışmalar çerçevesinde hazırlanması planlanan zorunlu askerlik yasası siyasi krize yol açmıştı. Netanyahu’nun Haredi koalisyon ortakları, bir süre meclis oylamalarına katılmayı reddetmişti.
İsrail’de mevcut uygulamaya göre 18 yaşına gelen erkekler 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik yapıyor. Ülkede askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.
