İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
MEB duyurdu: Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması
Milli Eğitim Bakanlığı, yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup yerleşemeyen adayların 28-30 Mart tarihleri...
milli eğitim bakanlığı (meb), kadro, kadroya geçiş, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
22:23 27.03.2026
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Milli Eğitim Bakanlığı, yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup yerleşemeyen adayların 28-30 Mart tarihleri arasında başvuru yapabileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı için boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama süreci başlıyor.
6 Şubat 2026’da yayımlanan kılavuz sonrası başvurular 9-15 Şubat’ta alınmış, değerlendirme ve sözlü sınav süreçlerinin ardından yerleştirme sonuçları 25 Mart’ta ilan edilmişti.
Yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için, sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup tercihine yerleşemeyen adaylar 28-30 Mart 2026 tarihleri arasında yeniden başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek ve uygun olan tüm merkezleri tercih edebilecek.
Yerleştirmeler, sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak, yerleşen adaylara yeniden tercih hakkı tanınmayacak. Sonuçlar 1 Nisan 2026’da Akademi'nin internet sitesinde açıklanacak.
