MEB duyurdu: Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması
MEB duyurdu: Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup yerleşemeyen adayların 28-30 Mart tarihleri... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T22:23+0300
2026-03-27T22:23+0300
2026-03-27T22:23+0300
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı için boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama süreci başlıyor.6 Şubat 2026’da yayımlanan kılavuz sonrası başvurular 9-15 Şubat’ta alınmış, değerlendirme ve sözlü sınav süreçlerinin ardından yerleştirme sonuçları 25 Mart’ta ilan edilmişti.Yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için, sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup tercihine yerleşemeyen adaylar 28-30 Mart 2026 tarihleri arasında yeniden başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek ve uygun olan tüm merkezleri tercih edebilecek.Yerleştirmeler, sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak, yerleşen adaylara yeniden tercih hakkı tanınmayacak. Sonuçlar 1 Nisan 2026’da Akademi'nin internet sitesinde açıklanacak.
milli eğitim bakanlığı (meb), kadro, kadroya geçiş, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb), kadro, kadroya geçiş, öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
MEB duyurdu: Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması
Milli Eğitim Bakanlığı, yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup yerleşemeyen adayların 28-30 Mart tarihleri arasında başvuru yapabileceğini duyurdu.
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı için boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama süreci başlıyor.
6 Şubat 2026’da yayımlanan kılavuz sonrası başvurular 9-15 Şubat’ta alınmış, değerlendirme ve sözlü sınav süreçlerinin ardından yerleştirme sonuçları 25 Mart’ta ilan edilmişti.
Yerleştirmeler sonrası boş kalan kontenjanlar için, sözlü sınav puanı 70 ve üzeri olup tercihine yerleşemeyen adaylar 28-30 Mart 2026 tarihleri arasında yeniden başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek ve uygun olan tüm merkezleri tercih edebilecek.
Yerleştirmeler, sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak, yerleşen adaylara yeniden tercih hakkı tanınmayacak. Sonuçlar 1 Nisan 2026’da Akademi'nin internet sitesinde açıklanacak.