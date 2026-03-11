Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ek atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 11.03.2026
Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında gerçekleştirilen atamaların ardından boş kalan kadrolar için ek yerleştirme yapıldı.Bu kapsamda, başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Ek atamalar, önceki yerleştirme sonrası boş kalan pozisyonlara yapıldı.Adaylar atama sonuçlarını kişisel e-Devlet şifreleriyle https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden öğrenebilecek.
MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ek atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında gerçekleştirilen atamaların ardından boş kalan kadrolar için ek yerleştirme yapıldı.
Bu kapsamda, başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Ek atamalar, önceki yerleştirme sonrası boş kalan pozisyonlara yapıldı.
Adaylar atama sonuçlarını kişisel e-Devlet şifreleriyle https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden öğrenebilecek.
