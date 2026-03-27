Malili uzman: Avrupa ülkeleri, BM’de 'entelektüel ihanet' gerçekleştirdi

Malili analist Oumar MC Kone, BM'deki kölelik karşıtı kararda çekimser kalan Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirdi.



Sputnik'e konuşan Kone’ye göre Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin bu tutumu, Afrika üzerindeki neo-kolonyal tahakkümün devam ettiğinin bir kanıtı.



📍Kone'nin demecinde öne çıkanlar:



🔴Çekimser kalan ülkeler, Afrika ile ilişkilerinde hala dominasyona odaklanan sömürgeci mantığı reddediyor



🔴Kölelik ve Afrika'nın yağmalanması, bugün dünyadaki ekonomik adaletsizliğin temelini oluşturmaya devam ediyor



Gerçek adalet ve uzlaşma için iki temel şart vurgulanıyor:



🟠 Afrika’dan çalınan sanat eserlerinin iade edilmesi



🟠 Kölelik nedeniyle kalkınması engellenen ülkelere doğrudan destek sağlanması