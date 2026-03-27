Malili uzman: Avrupa ülkeleri, BM’de 'entelektüel ihanet' gerçekleştirdi
Batılı ülkelerin Afrika'ya yönelik ikircikli tutumu Afrikalı uzmanların tepkisini çekmeye devam ediyor. 27.03.2026, Sputnik Türkiye
Malili analist Oumar MC Kone, BM'deki kölelik karşıtı kararda çekimser kalan Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirdi.Sputnik'e konuşan Kone’ye göre Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin bu tutumu, Afrika üzerindeki neo-kolonyal tahakkümün devam ettiğinin bir kanıtı.📍Kone'nin demecinde öne çıkanlar:🔴Çekimser kalan ülkeler, Afrika ile ilişkilerinde hala dominasyona odaklanan sömürgeci mantığı reddediyor🔴Kölelik ve Afrika'nın yağmalanması, bugün dünyadaki ekonomik adaletsizliğin temelini oluşturmaya devam ediyorGerçek adalet ve uzlaşma için iki temel şart vurgulanıyor:🟠 Afrika’dan çalınan sanat eserlerinin iade edilmesi🟠 Kölelik nedeniyle kalkınması engellenen ülkelere doğrudan destek sağlanması
Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov speaks during a meeting of the United Nations Security Council
Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov speaks during a meeting of the United Nations Security Council - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Batılı ülkelerin Afrika'ya yönelik ikircikli tutumu Afrikalı uzmanların tepkisini çekmeye devam ediyor.
Malili analist Oumar MC Kone, BM'deki kölelik karşıtı kararda çekimser kalan Avrupa ülkelerini sert bir dille eleştirdi.

Sputnik'e konuşan Kone’ye göre Fransa, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin bu tutumu, Afrika üzerindeki neo-kolonyal tahakkümün devam ettiğinin bir kanıtı.

📍Kone'nin demecinde öne çıkanlar:

🔴Çekimser kalan ülkeler, Afrika ile ilişkilerinde hala dominasyona odaklanan sömürgeci mantığı reddediyor

🔴Kölelik ve Afrika'nın yağmalanması, bugün dünyadaki ekonomik adaletsizliğin temelini oluşturmaya devam ediyor

Gerçek adalet ve uzlaşma için iki temel şart vurgulanıyor:

🟠 Afrika’dan çalınan sanat eserlerinin iade edilmesi

🟠 Kölelik nedeniyle kalkınması engellenen ülkelere doğrudan destek sağlanması
