Fuat Oktay: Bu ABD’nin değil, İsrail’in savaşı
Sputnik Türkiye
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katıldı. Konuşmasında... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
Başak Koçak
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katıldı. Konuşmasında uluslararası stratejik iletişimin önemini açıklarken ABD-İsrail ve İran savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı" temasıyla, bu yıl İstanbul'da 5'incisi düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) katıldı.
Zirvede konuşan Oktay, uluslararası stratejik iletişimin önemini “Kamu ve devlet kurumları arasında, özellikle kasıtlı ya da kasıtsız şekilde birçok yanlış bilgi ve dezenformasyonun ortaya atıldığı bir ortamda, tutarlı bir mesaj iletmek için koordinasyon çok önemlidir” sözleriyle belirterek bunun güven ve itibar meseleleriyle ilgili olduğunu söyledi.
“Stratejik iletişim açısından, gereken şey hedefleri çok net ve kısa şekilde belirlemek ve bunu yalnızca diğer ülkelere değil, tüm vatandaşlara iletmektir. Türkiye’nin yaptığı gibi, dünyaya çok açık bir şekilde mesaj vermelisiniz.”
‘Bu ABD savaşı değil, İsrail savaşıdır ve tüm dünya, Amerikan vatandaşları da dahil, bunun bedelini ödüyor’
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD-İsrail ve İran savaşına yönelik şunları söyledi:
“Merkezi bilgi çok önemlidir, güven seviyesi önemlidir. İran meselesinde bu durum 12 günlük savaşta da geçerliydi. Görev çok net olmalı: “İran’da ABD’nin çıkarı nedir? Sadece petrol ve gaz mı, yoksa rejim değişikliği mi?” Her gün görevi değiştiremez ve aklınıza gelen tüm bilgileri tüm medyayla paylaşamazsınız; diğer paydaşların size güvenmesini bekleyemezsiniz. Güvenmezler.”
“ABD ve Trump’ın yaşadığı durum tam olarak budur. Bu ABD savaşı değil, İsrail savaşıdır ve tüm dünya, Amerikan vatandaşları da dahil, bunun bedelini ödüyor. Hükümet seviyesinde farkında olmayabilirler ama ben ABD’deydim, senatörler ve temsilcilerle görüştüm, üniversite ve düşünce kuruluşlarındaki insanlarla da görüştüm. Kimse ne olduğunu net olarak bilmiyordu ve hala ABD’nin İran’a müdahalesi Kongre tarafından onaylanmış değil. Eğer kendi Kongre’nizi ve halkınızı ikna edemezseniz, dünyayı nasıl ikna edeceksiniz?”
‘Türkiye olarak, bu savaşı durdurmak ve ateşkes sağlamak için elimizden geleni yapacağız’
Fuat Oktay, Türkiye’nin ABD-İsrail ve İran savaşına karşı tutumunu şu sözlerle açıkladı:
“Türkiye olarak temel pozisyonumuz çok nettir: politikamız çok açıktır ve bunu tüm dünyaya iletiyoruz. Bu savaş adil değildir, İsrail’in savaşıdır ve Körfez’e yayılmamalıdır. Türkiye olarak, bu savaşı durdurmak ve ateşkes sağlamak için elimizden geleni yapacağız.”