Mabel Matiz'in müstehcenlikle ilgili yargılandığı davada yeni gelişme: Çocukların yararı zedeleniyor raporu

Bir şarkısının sözleri nedeniyle 'müstehcenlik' suçu işlediği iddiasıyla yargılanan ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in davasında bilirkişi raporu geldi. Raporda... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'e 'Perperişan' isimli şarkısının sözleri nedeniyle 'müstehcenlik' suçu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Matiz'in davasında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından hazırlanan bilirkişi raporu geldi. Raporda şarkı içeriğinin çocukların üstün yararını zedelediği belirtildi. 3 yıla kadar hapis cezası isteniyorKamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, 'Perperişan' isimli şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler olduğu ve yaş sınırlaması olmadığı içine çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla CİMER'e şikayet edilmişti. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada Mabel Matiz hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Çocukların üstün yararını zedelediği değerlendirildiDavayla ilgili Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan rapor geldi. Raporda, şarkı içeriğinin çocukların üstün yararını zedelediği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Sabah'ın haberine göre, raporda, şahsın sanatçı kimliğine de vurgu yapılarak son kararın mahkemede olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ise Mabel Matiz'in cezalandırılması talebini yeniledi. Duruşma ertelendi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

